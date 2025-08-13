شیخ سعود بن صقر القاسمی کا یوکرینی سفیر کی خدمات پر اظہارِ تحسین

رأس الخیمہ، 13 اگست 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی سپریم کونسل کے رکن اور رأس الخیمہ کے حکمران، عزت مآب شیخ سعود بن صقر القاسمی نے آج اپنے محل، صقر بن محمد سٹی میں، متحدہ عرب امارات میں یوکرین کے سفیر دمترو سینک سے ان کی سفارتی مدت کے اختتام پر ملاقات کی۔
اس موقع پر شیخ سعود بن صقر القاسمی نے یوکرینی سفیر کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے میں قابلِ قدر کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے سفیر کو مستقبل کے منصوبوں کے لیے نیک خواہشات بھی پیش کیں۔
دمترو سینک نے بھی اس موقع پر حکمرانِ رأس الخیمہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس مہمان نوازی اور گرمجوش استقبال کے لیے بے حد شکر گزار ہیں جو انہیں اپنے دورِ سفارت میں حاصل ہوا۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے علاقائی اور بین الاقوامی مقام کو سراہا اور کہا کہ اپنے عہدے کے دوران انہیں بھرپور تعاون اور حمایت میسر رہی۔