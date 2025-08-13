یو اے ای میں سربیا کے نئے سفیر ولادیمیر ماریک نے اسنادِ سفارت پیش کیں

ابوظہبی، 13 اگست، 2025 (وام)--وزارتِ خارجہ میں پروٹوکول امور کے اسسٹنٹ انڈر سیکریٹری، سیف عبداللہ الشامسی نے سربیا کے نئے مقرر کردہ سفیر ولادیمیر ماریک سے ملاقات کی اور ان سے اسنادِ سفارت کی نقول وصول کیں۔
اس موقع پر سیف عبداللہ الشامسی نے نئے سفیر کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ متحدہ عرب امارات، سربیا کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید مضبوط اور ترقی یافتہ بنانے کے لیے پرعزم ہے۔
سربیا کے سفیر ولادیمیر ماریک نے متحدہ عرب امارات میں اپنے ملک کی نمائندگی پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی قیادت میں یو اے ای کے علاقائی اور بین الاقوامی وقار کو سراہتے ہیں۔
واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات اور سربیا کے درمیان سیاسی، اقتصادی، سرمایہ کاری اور ثقافتی شعبوں میں نمایاں تعلقات قائم ہیں، اور دونوں ممالک اس شراکت کو باہمی مفادات اور پائیدار ترقی کے حصول کے لیے مزید فروغ دینے کے خواہاں ہیں۔