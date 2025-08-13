ابوظہبی نے 2025 کی پہلی ششماہی میں مصنوعی ذہانت کی 13 نئی کمپنیوں کو اپنی جانب راغب کیا

ابوظہبی، 13 اگست، 2025 (وام)--ابوظہبی نے جدید بنیادی ڈھانچے، ترقی پسند قوانین اور سازگار سرمایہ کاری ماحول کے باعث مصنوعی ذہانت کے شعبے میں بلند حوصلہ منصوبوں کے لیے دنیا کے سرکردہ مراکز میں اپنی پوزیشن کو مزید مضبوط کر لیا ہے۔ اس رجحان کا عملی مظہر یہ ہے کہ امارت میں جدید ٹیکنالوجی کی کمپنیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
اس سلسلے میں عالمی ٹیکنالوجی ماحولیاتی نظام "ہب 71" کے چیف ایگزیکٹو آفیسر احمد علی علوان نے امارات نیوز ایجنسی کو بتایا کہ پلیٹ فارم نے 2025 کی پہلی ششماہی میں مصنوعی ذہانت پر مبنی 13 نئے اسٹارٹ اپس کو کامیابی سے متوجہ کیا۔
ان نئی شمولیتوں کے بعد ہب 71 میں مصنوعی ذہانت پر مرکوز اسٹارٹ اپس کی کل تعداد 52 تک پہنچ گئی ہے، جو دنیا بھر سے بہترین صلاحیتوں اور کاروباری ماہرین کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ پیش رفت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ابوظہبی ڈیجیٹل اختراع کا عالمی مرکز اور اس اہم شعبے میں اعلیٰ قدر کی سرمایہ کاری کے لیے پسندیدہ مقام بن چکا ہے۔
علوان نے وضاحت کی کہ ہب 71 ان کمپنیوں کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے، جہاں انہیں خصوصی رہنمائی، مارکیٹ تک رسائی کے مواقع اور خطے و دنیا بھر میں توسیع کے لیے نئے راستے فراہم کیے جاتے ہیں۔ ان کے مطابق جیسے جیسے یہ کمپنیاں آگے بڑھتی ہیں، ویسے ویسے ان کا اثر معیشت کے وسیع تر شعبوں میں پھیلتا ہے، جس میں معیاری روزگار کے مواقع، علم کا تبادلہ اور اسٹریٹجک شعبوں کی ترقی شامل ہیں۔ اس سے ابوظہبی کی حیثیت اختراع، کاروباری قیادت اور جدید ٹیکنالوجیز کے عالمی مرکز کے طور پر مزید مستحکم ہو رہی ہے۔