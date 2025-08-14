دبئی ایئرپورٹ پر غیرمعمولی رش کی توقع، 13 تا 25 اگست 36 لاکھ سے زائد مسافر متوقع

دبئی، 14 اگست, 2025 (وام)--دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ (ڈی ایکس بی) نے گرمیوں کی چھٹیوں کے اختتام پر غیر معمولی مسافرانہ رش کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں، جہاں تعطیلات سے واپسی اور طلبہ کی نئی تعلیمی سال کے آغاز کے لیے دبئی آمد متوقع ہے۔
دبئی ایئرپورٹس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق، 13 سے 25 اگست 2025 کے دوران ایئرپورٹ پر 36 لاکھ (3.6 ملین) سے زائد مسافروں کی آمد متوقع ہے، جبکہ روزانہ کی اوسط پروازیں 2 لاکھ 80 ہزار تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس دوران جمعہ، 15 اگست کو سب سے زیادہ رش متوقع ہے، جب 2 لاکھ 90 ہزار سے زائد مسافروں کی آمدورفت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔
یہ سفری ہجوم 2025 کی پہلی ششماہی میں دبئی کی شاندار کارکردگی کے بعد سامنے آ رہا ہے، جب شہر نے 98.8 لاکھ بین الاقوامی سیاحوں کا خیرمقدم کیا—جو سال بہ سال کے حساب سے 6 فیصد اضافہ ہے۔ اسی عرصے میں ڈی ایکس بی ایئرپورٹ پر 4 کروڑ 60 لاکھ سے زائد مسافروں کی میزبانی کی گئی، جس سے دبئی انٹرنیشنل دنیا کے سب سے مصروف ترین بین الاقوامی ہوائی اڈے کی حیثیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔
دبئی ایئرپورٹس کی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ وہ "oneDXB" کمیونٹی میں شامل ایئرلائنز، کنٹرول اتھارٹیز، تجارتی اور سروس پارٹنرز کے ساتھ مل کر مصروف سفری سیزن کے دوران مہمانوں کے لیے پُرسکون، باسہولت اور مؤثر سفر یقینی بنانے پر کام کر رہی ہے۔
خصوصی افراد (People of Determination) کے لیے سہولیات کو مزید بہتر بنایا گیا ہے، جن میں واضح نشان زدہ راستے، "سن فلاور لین یارڈ" پہننے والے مہمانوں کے لیے غیر محسوس معاونت، اور ٹرمینل 2 میں مخصوص اسسٹڈ ٹریول لاؤنج شامل ہے۔