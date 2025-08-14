کویتی خام تیل کی قیمت میں ایک ڈالر سے زائد کمی

کویت، 14 اگست، 2025 (وام)--کویت پیٹرولیم کارپوریشن (کے پی سی) کے مطابق، بدھ کے روز کویتی خام تیل کی فی بیرل قیمت میں 1.10 امریکی ڈالر کی کمی واقع ہوئی، جس کے بعد نئی قیمت 68.68 ڈالر فی بیرل ریکارڈ کی گئی۔ یہ کمی منگل کی قیمت 69.78 ڈالر کے مقابلے میں درج کی گئی ہے۔
کویت نیوز ایجنسی (کونا) کے مطابق، بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی مندی کا رجحان رہا۔ برینٹ کروڈ فیوچرز 49 سینٹ کمی کے بعد 65.63 ڈالر فی بیرل پر آ گیا، جبکہ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (WTI) میں 52 سینٹ کی کمی کے بعد 62.65 ڈالر فی بیرل کا نرخ طے پایا۔