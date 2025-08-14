کیپ ٹاؤن میں افریقہ واٹر انویسٹمنٹ سمٹ، متحدہ عرب امارات کی اعلیٰ سطحی شرکت

کیپ ٹاؤن، 14 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی جانب سے خصوصی نمائندگی کرتے ہوئے وزیرِ مملکت عزت مآب شیخ شخبوت بن نھیان النہیان نے جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں 13 تا 15 اگست منعقدہ افریقہ واٹر انویسٹمنٹ سمٹ میں متحدہ عرب امارات کے وفد کی قیادت کی۔
وفد میں اسسٹنٹ وزیرِ خارجہ برائے توانائی و پائیداری عبداللہ بلالہ بھی شامل تھے۔
یہ سمٹ افریقی یونین کمیشن، 'AU–AIP' انٹرنیشنل ہائی لیول پینل، اور نیپاد کے اشتراک سے جی20 کی جنوبی افریقی صدارت کے تحت منعقد کیا گیا۔ اس کا بنیادی مقصد افریقہ بھر میں موسمیاتی مزاحم پانی و صفائی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا، اور پانی کے تحفظ، معیشت کی ترقی، اور پائیدار اہداف کو آگے بڑھانا تھا۔
امارات نے 2026 اقوامِ متحدہ واٹر کانفرنس کے شریک میزبان کی حیثیت سے اس سمٹ میں شرکت کی، جو اس عالمی عمل کی تیاری کا ایک اہم مرحلہ ہے جس کی قیادت یو اے ای گزشتہ ایک سال سے شراکتی اور شفاف انداز میں کر رہا ہے۔
اس موقع پر افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شیخ شخبوت بن نھیان نے کہا کہ، "یو اے ای افریقہ میں پانی کی سیکیورٹی کو عالمی استحکام، خوشحالی اور مشترکہ موسمیاتی اہداف میں سرمایہ کاری کے طور پر دیکھتا ہے۔ ہمارا مقصد 2026 کی واٹر کانفرنس کو حقیقی معاہدوں اور قابلِ پیمائش اثرات کی بنیاد بنانا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ مرحوم شیخ زاید بن سلطان النہیان کی انسانیت دوست میراث کو جاری رکھتے ہوئے یو اے ای پانی کی فراہمی کو ترجیحی بنیاد پر دیکھتا ہے، جس کا عملی مظاہرہ فروری 2024 میں محمد بن زاید واٹر انیشی ایٹو کے ذریعے سامنے آیا ہے۔
سمٹ کے دوران بوٹسوانا کے صدر دوما بوکو نے چھ عالمی رہنماؤں کو ’’گلوبل واٹر چینج میکرز ایوارڈ‘‘ سے نوازا۔ یو اے ای بھی ان میں شامل رہا، جسے 2026 واٹر کانفرنس کے شریک میزبان کی حیثیت سے کلیدی قائدانہ کردار پر یہ اعزاز دیا گیا۔
یو اے ای نے سمٹ میں سینیگال، گلوبل واٹر پارٹنرشپ، اور چائلڈرن انویسٹمنٹ فنڈ جیسے عالمی اداروں کے ساتھ مل کر ہائی لیول وزارتی اجلاس اور شراکتی سیشنز میں شرکت کی، جہاں واٹر فنانسنگ اور سرمایہ کاری سے متعلق عملی نتائج پر گفتگو ہوئی۔
یہ سمٹ اس وقت منعقد ہوا جب گزشتہ ماہ 2026 اقوامِ متحدہ واٹر کانفرنس کے چھ مکالماتی تھیمز کو عالمی اتفاقِ رائے سے منظور کیا گیا، جن میں "پانی میں سرمایہ کاری" ایک مرکزی موضوع ہے۔