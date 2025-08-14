البانیہ میں جنگلاتی آگ پر قابو پانے کے لیے یو اے ای ریسکیو ٹیم کی کارروائیاں چوتھے روز بھی جاری

تیرانا، 14 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی ریسکیو ٹیم البانیہ میں چوتھے روز مسلسل جنگلات میں بھڑکتی آگ پر قابو پانے کے لیے سرگرمِ عمل ہے۔ یہ کارروائیاں البانوی حکام کے ساتھ قریبی رابطہ کاری کے تحت مختلف علاقوں میں جاری ہیں۔
یو اے ای ریسکیو ٹیم بلند درجہ حرارت اور فطری چیلنجز کے باوجود پوری جانفشانی سے آگ بجھانے میں مصروف ہے، تاکہ نہ صرف آگ کو مکمل طور پر بجھایا جا سکے بلکہ ممکنہ دوبارہ بھڑکنے سے بھی روکا جا سکے۔ ٹیم کی سرگرمیوں میں مسلسل فیلڈ مانیٹرنگ اور مؤثر رسپانس شامل ہے۔
یہ آپریشن متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی خصوصی ہدایت پر پیر کے روز البانیہ کے علاقے گرامش اور آس پاس کے جنگلات میں شروع کیا گیا۔ یو اے ای ریسکیو ٹیم جدید ترین آلات اور فائر فائٹنگ ٹیکنالوجی سے لیس ہے، اور ان کے اقدامات ماہرانہ مہارت اور مؤثر حکمتِ عملی کی عکاسی کرتے ہیں۔
آگ سے متاثرہ علاقوں کی صورتحال کا مسلسل جائزہ لینے کے لیے یو اے ای ریسکیو ٹیم اور البانوی حکام کے درمیان باقاعدہ اجلاس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ان اجلاسوں میں حالات کی تازہ ترین صورتحال، فیلڈ مانیٹرنگ، اور کارروائی کی رفتار بڑھانے کے لیے لائحہ عمل پر غور کیا جا رہا ہے۔