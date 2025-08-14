ابوظہبی انٹرنیشنل شطرنج فیسٹیول کا 31واں ایڈیشن 15 اگست سے شروع ہوگا

ابوظہبی، 14 اگست 2025 (وام)--ابوظہبی اسپورٹس کونسل کے چیئرمین عزت مآب شیخ نہیان بن زاید النہیان کی سرپرستی میں 31 واں ابوظہبی انٹرنیشنل شطرنج فیسٹیول 15 اگست سے 24 اگست 2025 تک منعقد ہوگا۔
یہ ایونٹ ابوظہبی شطرنج و مائنڈ گیمز کلب کے زیرِ انتظام اور ابوظہبی اسپورٹس کونسل کی نگرانی میں ریڈیسن بلو ہوٹل اینڈ ریزورٹ، ابوظبی کارنیش میں منعقد کیا جائے گا، جہاں کل انعامی رقم 500,000 درہم رکھی گئی ہے۔
منتظمین کے مطابق، یہ ایونٹ شرکت کرنے والے کھلاڑیوں کی تعداد کے لحاظ سے فیسٹیول کی تاریخ کا سب سے بڑا ایڈیشن ہوگا، جس میں 82 ممالک سے 3,000 سے زائد کھلاڑی شرکت کریں گے — جو پچھلے سال کے مقابلے میں 500 کھلاڑیوں کا اضافہ ظاہر کرتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ فیسٹیول دنیا کے نمایاں ترین شطرنج مقابلوں میں شامل ہو چکا ہے، اور متعدد عالمی شہرت یافتہ ٹورنامنٹس سے بھی آگے نکل گیا ہے۔
فیسٹیول میں تمام عمر اور مہارت کی سطحوں کے لیے 27 مختلف ٹورنامنٹس کا انعقاد کیا جائے گا، جن کی قیادت ماسٹرز ٹورنامنٹ کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تین نئے مائنڈ گیمز— چیکرز، ڈومینو، اور Chess960 (فشر رینڈم شطرنج) — کو بھی شامل کیا گیا ہے، جو اس ایونٹ کی تنوع پسندی اور ذہنی کھیلوں سے دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے کشش کو بڑھاتے ہیں۔
شطرنج کے شوقین افراد کے لیے خوش خبری ہے کہ یو اے ای کے نمایاں کھلاڑی جیسے کہ عمران الحُسینی (ویسٹ ایشیا یوتھ چیمپئن، عرب یوتھ چیمپئن، اور یو اے ای مردوں کے قومی چیمپئن)، روزا عیسیٰ السرکال، عمار السدرانی (نیشنل چیمپئن)، احلام راشد (عرب گرلز چیمپئن)، عبدالرحمن الطاہر اور حمد الکعف ایونٹ میں مختلف عمر کے زمروں میں یو اے ای کی نمائندگی کریں گے۔
عالمی سطح پر شرکت کرنے والے معروف کھلاڑیوں میں ماسٹرز ٹورنامنٹ کے ٹاپ سیڈ سانان سجوگیروف اور سیکنڈ سیڈ آرکاڈی نائیڈچ شامل ہیں۔
یہ فیسٹیول صرف ایک کھیلوں کا ایونٹ نہیں بلکہ ابوظبی کی ثقافت اور سیاحت کا بھی عالمی تعارف ہے۔ شریک وفود کے لیے سیاحتی پروگرامز ترتیب دیے گئے ہیں، جن کے ذریعے وہ اماراتی ثقافتی ورثے اور ابوظبی کی تاریخی و جدید یادگاروں کا مشاہدہ کریں گے — یہ سب ابوظہبی کو کھیل اور سیاحت دونوں میدانوں میں عالمی مرکز بنانے کے سفر کا حصہ ہیں۔