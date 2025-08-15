بیجنگ میں 2025 عالمی ہیومینائیڈ روبوٹ گیمز کا آغاز، 16 ممالک کی 280 ٹیمیں شریک

بیجنگ، 15 اگست، 2025 (وام)--چین کے دارالحکومت بیجنگ میں 2025ء عالمی ہیومینائیڈ روبوٹ گیمز کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، جہاں دنیا بھر سے جدید ترین انسانی شکل کے روبوٹس اپنی ذہانت، فیصلہ سازی اور باہمی ہم آہنگی کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔
یہ مقابلے چائنا میڈیا گروپ کے زیرِ اہتمام ترتیب دیے گئے ہیں، جن میں 16 ممالک کی 280 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ شرکاء مجموعی طور پر 26 مختلف ایونٹس میں حصہ لیں گے، جن کے ذریعے روبوٹ ٹیکنالوجی کی موجودہ حدود کو پرکھا جائے گا، جدت پر مبنی سائنسی کامیابیوں کو سامنے لایا جائے گا، اور ہیومینائیڈ روبوٹس کی ترقی کی رفتار کو مزید تیز کیا جائے گا۔
یہ ایونٹ 2025ء ورلڈ روبوٹ کانفرنس کے فوراً بعد منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا مرکزی موضوع روبوٹس کو مزید "سمارٹ" اور انسانی ذہانت سے قریب تر بنانا تھا۔ گیمز کا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان نما روبوٹس کے شعبے میں ایسے تکنیکی سنگِ میل طے کیے جائیں جو مستقبل کی صنعتی، طبی، اور تحقیقی دنیا میں ان کے استعمال کو مزید مؤثر بنا سکیں۔