متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کی متعدد عالمی رہنماؤں کو ان کے ملک کے یوم آزادی اور قومی دن پر مبارکباد

ابوظہبی، 15 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کےصدر، عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے جمہوریہ بھارت کی صدر دروپدی مرمو اور جمہوریہ کانگو کے صدر ڈینس ساسو نگیسو کو ان کے ممالک کے یومِ آزادی کے موقع پرمبارکباد کے پیغامات بھیجے ہیں۔
اسی مناسبت سے، امارات کے صدر نے جمہوریہ کوریا کے صدر لی جائے میونگ کو یومِ آزادی اور لیختنشتاین کے شہزادہ ہانس ایڈم دوم کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر بھی مبارکباد کے پیغامات بھیجے ہیں۔
اس موقع پر، وائس پریذیڈنٹ، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم، اور نائب صدر، نائب وزیر اعظم اور صدارتی عدالت کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے بھی بھارت، کانگو، کوریا اور لیختنشتاین کے صدور و سربراہانِ مملکت کو اسی مبارکباد کے پیغامات ارسال کیے ہیں۔
شیخ محمد بن راشد اور شیخ منصور بن زاید نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی، کانگو کے وزیر اعظم اناتول کولی نیٹ ماکوسو، کوریا کے وزیر اعظم کم من سیوک اور لیختنشتاین کی وزیر اعظم بریجٹ ہاس کو بھی مبارکباد کے پیغامات بھیجے ہیں۔