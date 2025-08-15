عالمی خیراتی تنظیم کی کامیاب مہم: 60 لاکھ درہم کی لاگت سے 850 کنویں تعمیر

عجمان، 15 اگست، 2025 (وام)--عالمی خیراتی تنظیم کی جانب سے جاری موسمِ گرما کی مہم کے تحت دنیا کے ان علاقوں میں جہاں پانی کی شدید قلت ہے، اب تک 850 کنویں کھودے اور بحال کیے جا چکے ہیں۔ ان منصوبوں پر مجموعی طور پر 60 لاکھ درہم کی لاگت آئی ہے، جب کہ یہ مہم 18 مئی سے جاری ہے۔
تنظیم کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر خالد الخاجہ نے بتایا کہ ان منصوبوں کا مقصد صاف پانی کی فراہمی، معیارِ زندگی میں بہتری، بیماریوں کی روک تھام اور ان علاقوں میں استحکام پیدا کرنا ہے جہاں خشک سالی یا تنازعات کے باعث انسانوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدامات تنظیم کے دیرپا انسانی و ترقیاتی منصوبوں سے وابستگی کا مظہر ہیں۔
ڈاکٹر الخاجہ کے مطابق تمام کنویں تکنیکی معیار کے مطابق تعمیر کیے گئے تاکہ طویل المدتی فوائد حاصل کیے جا سکیں، اور اس دوران مقامی ضروریات اور آبادی کے حجم کو بھی پیشِ نظر رکھا گیا۔ مزید برآں، تنظیم کی جانب سے زمین پر موجود ٹیمیں ان منصوبوں کی نگرانی کرتی ہیں تاکہ معیار اور حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔
انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ آئندہ دنوں میں مزید آبی منصوبے شروع کیے جائیں گے، جو اُن کی اس وسیع تر حکمتِ عملی کا حصہ ہیں جس کا مقصد کمزور اور متاثرہ طبقات کو سہارا دینا ہے۔