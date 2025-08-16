پشاور میں پولیس اسٹیشن پر حملہ: امارات کی شدید مذمت، پاکستان سے اظہارِ یکجہتی

ابوظہبی، 16 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے شمالی شہر پشاور میں پولیس اسٹیشن کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد پولیس اہلکار جاں بحق و زخمی ہوئے۔
اماراتی وزارتِ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات ایسے مجرمانہ اور بزدلانہ حملوں کو سختی سے مسترد کرتا ہے، اور وہ تشدد اور دہشت گردی کی ہر شکل کے خلاف اپنا دوٹوک مؤقف برقرار رکھے ہوئے ہے — خصوصاً وہ کارروائیاں جو امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جاتی ہیں۔
بیان میں شہداء کے لواحقین، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت اور عوام سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے، جبکہ زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا گیا۔