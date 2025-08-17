البانیہ میں جنگلاتی آگ: اماراتی ریسکیو ٹیم کی بھرپور کارروائیاں جاری

تیرانہ، 17 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی امدادی و ریسکیو ٹیم نے جمہوریہ البانیہ کے مختلف علاقوں میں بھڑکنے والی جنگلاتی آگ کو بجھانے کے لیے اپنی فیلڈ کارروائیاں مزید تیز کر دی ہیں۔ یہ اقدامات متعلقہ مقامی اداروں کے تعاون سے کیے جا رہے ہیں، اور ان کا مقصد نہ صرف آگ پر قابو پانا ہے بلکہ اس کے دوبارہ بھڑکنے کے امکانات کو بھی ختم کرنا ہے۔
یہ امدادی سرگرمیاں متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے جاری ہیں، اور ان کے تحت ٹیم جدید ترین فائر فائٹنگ آلات استعمال کر رہی ہے۔ یہ مہم متحدہ عرب امارات کی اس انسانی ہمدردی پر مبنی پالیسی کا تسلسل ہے، جس میں وہ عالمی سطح پر قدرتی آفات سے نمٹنے میں فوری اور مربوط ردِعمل دینے کے لیے ہمیشہ پیش پیش رہتا ہے۔
اماراتی ٹیم نے گزشتہ پیر کو اپنی کارروائیوں کا آغاز کیا، جب خصوصی طیارے اور تربیت یافتہ عملہ البانیہ پہنچا۔ ان ٹیموں نے گزشتہ چند دنوں کے دوران درجنوں فضائی مشنز کے ذریعے ہزاروں کلوگرام پانی متاثرہ علاقوں پر برسایا تاکہ شعلوں پر قابو پایا جا سکے۔
واضح رہے کہ البانیہ میں ان جنگلاتی آگ کا آغاز 5 اگست 2025 کو ہوا تھا، جو شدید گرمی، طویل خشک سالی اور تیز ہواؤں کے باعث تیزی سے مختلف علاقوں میں پھیل گئیں۔ اماراتی ٹیم کی کارروائیاں ان خطرناک حالات میں مقامی آبادی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔