یو اے ای کی جانب سے غزہ کے لیے 73ویں فضائی امدادی کارروائی مکمل، اب تک 3,988 ٹن امداد فراہم

ابوظہبی، 17 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے فلسطینی عوام کے لیے غزہ کی پٹی میں انسانی امداد فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آج آپریشن 'برڈس آف گوڈنس' کے تحت 73ویں فضائی امدادی مشن کو کامیابی سے مکمل کیا۔ یہ کارروائی آپریشن 'الفارس الشهم 3' کا حصہ ہے، جسے اردن کی ہاشمی سلطنت کے اشتراک سے اور جرمنی، اٹلی، بیلجیم، فرانس، ڈنمارک، نیدرلینڈز، سنگاپور اور انڈونیشیا کی شرکت کے ساتھ انجام دیا گیا۔
اس امدادی پرواز میں اماراتی خیراتی اداروں اور تنظیموں کے تعاون سے تیار کردہ ضروری غذائی اشیاء شامل تھیں، جنہیں غزہ کی پٹی میں جاری انسانی بحران کے دوران متاثرہ شہریوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے روانہ کیا گیا۔
اس تازہ کارروائی کی تکمیل کے بعد، اب تک اس آپریشن کے تحت فضائی امداد کی مجموعی مقدار 3,988 ٹن سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں مختلف اقسام کی خوراک، طبی امداد اور دیگر ضروری سامان شامل ہے۔ یہ امدادی سلسلہ فلسطینی عوام کے ساتھ امارات کے غیر متزلزل انسانی و اخلاقی عزم کی علامت ہے، جس کا مقصد ان کی مزاحمت اور زندگی کی بحالی کے جذبے کو مضبوط بنانا ہے۔
یہ اقدامات متحدہ عرب امارات کے بین الاقوامی امدادی کردار کو بھی نمایاں کرتے ہیں، جو نہ صرف علاقائی و عالمی سطح پر انسانی ہمدردی کی کوششوں کو یکجا کرتا ہے بلکہ بحران زدہ علاقوں میں متاثرین کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے عملی اقدامات بھی کرتا ہے۔ امارات کا یہ انسانی ہمدردی کا مشن عالمی سطح پر ہمدردی، فیاضی اور بروقت اقدام کے وژن کا مظہر ہے۔