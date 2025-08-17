شارجہ کے نائب حکمران کی مصری وزیرِ انصاف سے ملاقات، عدالتی تعاون بڑھانے پر اتفاق

قاہرہ، 17 اگست، 2025 (وام)--شارجہ کے نائب حکمران اور جوڈیشل کونسل کے چیئرمین عزت مآب شیخ سلطان بن احمد القاسمی نے اتوار کی صبح مصر کے نئے انتظامی دارالحکومت میں واقع وزارتِ انصاف کے دفتر میں مصر کے وزیرِ انصاف عدنان فنجری سے ملاقات کی۔
اس موقع پر شیخ سلطان نے متحدہ عرب امارات اور مصر کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات اور کثیرالجہتی تعاون کو سراہا، بالخصوص قانونی اور عدالتی شعبوں میں تعاون پر زور دیا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ شارجہ کی عدالتی کونسل اور مصر کی وزارتِ انصاف کے درمیان روابط کو مزید مستحکم کیا جائے گا، اور مصر کی وسیع قانونی مہارت سے استفادہ کیا جائے گا۔
شیخ سلطان نے مصر کے عدالتی نظام کی جدت، قانون سازی میں بہتری، اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگی کی کوششوں کو سراہا۔ دونوں فریقین کے درمیان گفتگو میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ عدالتی کارکردگی کو مؤثر بنانے اور قانونی ماہرین کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں بڑھانے کے لیے علم اور تجربے کا تبادلہ ناگزیر ہے۔
یہ تعاون نہ صرف دو برادر ممالک کے درمیان گہرے تعلقات کی عکاسی کرتا ہے بلکہ اس بات کا مظہر بھی ہے کہ دونوں حکومتیں اپنے عدالتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے مشترکہ عزم رکھتی ہیں۔
ملاقات کے بعد، شیخ سلطان نے مصر کی وزارتِ انصاف کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے جدید سہولیات، ڈیجیٹل سسٹمز اور عدالتی خدمات کے انتظامی طریقہ کار کا مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر وہ وزارت کے قانونی کتب خانے میں بھی گئے، جہاں انہیں عربی و انگریزی زبان میں موجود عدالتی کتب، قوانین، تاریخی دستاویزات اور سو سال پرانی قانونی کتابوں کے ذخیرے سے روشناس کرایا گیا۔
بعد ازاں، شیخ سلطان ملازمین کے استراحتی کمرے اور وزارت میں قائم نرسری میں بھی گئے، جہاں انہیں بچوں کی نگہداشت اور ابتدائی تعلیم کے پروگراموں سے متعلق آگاہی دی گئی۔
دورے کا اختتام ایک یادگاری تقریب پر ہوا، جہاں دونوں رہنماؤں نے تحائف کا تبادلہ کیا اور ایک اجتماعی تصویر بھی لی گئی، جو اس دورے کی دوستانہ فضا اور باہمی احترام کی علامت تھی۔