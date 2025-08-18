امارات میں انسانی ہمدردی کا عالمی دن، دنیا بھر کے ایک ارب سے زائد افراد کو امداد فراہم کرنے کا اعتراف

ابوظہبی، 18 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کل انسانی ہمدردی کے عالمی دن کے موقع پر دنیا بھر میں بحرانوں سے متاثرہ افراد کے لیے بروقت امداد فراہم کرنے میں اپنے کلیدی کردار کی یاد تازہ کرے گا۔ سال 2024 کے وسط تک یو اے ای کی جانب سے دی جانے والی غیر ملکی امداد کا حجم 368 ارب درہم سے تجاوز کر چکا ہے، جس سے ایک ارب سے زائد افراد مستفید ہو چکے ہیں۔
اس برس انسانی ہمدردی کا عالمی دن ایسے وقت آیا ہے جب امارات، دنیا بھر میں جنگوں اور تنازعات سے متاثرہ افراد — بالخصوص برادر فلسطینی عوام — کے لیے امدادی کوششوں کی قیادت کر رہا ہے۔ اقوامِ متحدہ کی رپورٹس کے مطابق، غزہ پٹی کو دی جانے والی مجموعی عالمی امداد میں سے 44 فیصد صرف متحدہ عرب امارات نے فراہم کی۔
'برڈس آف گوڈنس' مہم کے تحت، جو آپریشن 'الفارس الشهم 3' کا حصہ ہے، یو اے ای اب تک 73 فضائی امدادی آپریشنز کر چکا ہے۔ ان کارروائیوں کے ذریعے 3,988 ٹن سے زائد غذائی و ضروری سامان متاثرہ علاقوں میں پہنچایا گیا ہے۔
یو اے ای نے سوڈانی عوام کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے 14 فروری 2025 کو ادیس ابابا میں منعقدہ اعلیٰ سطحی انسانی ہمدردی کانفرنس میں 200 ملین امریکی ڈالر کی امداد کا اعلان کیا۔ گزشتہ دہائی کے دوران سوڈان کو دی جانے والی اماراتی انسانی امداد کا مجموعی حجم 3.5 ارب ڈالر سے زائد ہو چکا ہے۔
سال 2025 میں یو اے ای نے یوکرینی عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اماراتی امدادی ایجنسی نے اولینا زیلنسکا فاؤنڈیشن کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جس کے تحت یتیم خانوں اور فوسٹر فیملی سینٹرز کے قیام کے لیے 4.5 ملین ڈالر فراہم کیے جا رہے ہیں۔
فروری 2025 تک، یو اے ای کی امداد سے یوکرین میں 1.2 ملین سے زائد افراد مستفید ہو چکے تھے، جن میں ایک ملین خواتین و بچے شامل ہیں۔ علاوہ ازیں، روس اور یوکرین کے درمیان اماراتی ثالثی کے نتیجے میں 16 قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے عمل میں آئے، جن کے تحت 4,349 قیدیوں کا تبادلہ ممکن ہوا۔
جنوری 2025 میں سیلاب سے متاثرہ چاڈ کے لیے یو اے ای نے 30,000 فوڈ باسکٹس اور 20,000 سے زائد کمبل بھجوائے۔ اسی طرح، صومالیہ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے 700 ٹن فوری خوراکی امداد بھیجی گئی۔
مارچ کے آخر میں یو اے ای نے میانمار میں زلزلے کے بعد 200 ٹن سے زائد خوراک، پناہ گاہوں کے سامان اور طبی امداد روانہ کی، جب کہ بعد ازاں 167 میٹرک ٹن اضافی امداد، جن میں ترپالیں اور دیگر ضروری سامان شامل تھا، بھی متاثرہ 80,000 افراد کے لیے روانہ کیا گیا۔
11 اگست کو البانیا کے دارالحکومت تیرانا میں یو اے ای کی خصوصی ٹیمیں آتشزدگی کے خلاف ہنگامی کارروائیوں میں شریک ہوئیں، جہاں امارات نے طیارے، آلات اور آگ بجھانے کے وسائل فراہم کیے۔
اس سال متعدد عالمی انسانی اقدامات کا آغاز بھی ہوا، جن میں "والدین کا وقف" مہم شامل ہے، جس کا مقصد پسماندہ علاقوں میں صحت کی سہولتیں، ادویات، اور اسپتالوں کی تعمیر کے ذریعے غربا کو علاج کی سہولیات فراہم کرنا ہے۔
علاوہ ازیں، یو اے ای امدادی ایجنسی اور چاڈ حکومت کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے، جس کے تحت دارالحکومت انجامینا میں شیخہ فاطمہ بنت مبارک اسپتال اور ڈائلیسز سینٹر تعمیر کیا جائے گا، تاکہ گردے کے مریضوں کو جدید علاج کی سہولت میسر آ سکے۔