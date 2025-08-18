سولومن آئی لینڈز میں اماراتی سفیر کی اسنادِ سفارت پیش

ہنیارا، سلیمان جزائر، 18 اگست، 2025 (وام)--آسٹریلیا میں متحدہ عرب امارات کے سفیر اور ساموا، سولومن آئی لینڈز اور وانوآتو کے لیے غیر مقیم سفیر ڈاکٹر فہد عبید الطفّاق نے سولومن آئی لینڈز کے قائم مقام گورنر جنرل پیٹرسن جے اوٹی کو اپنی سفارتی اسناد پیش کی ہیں۔
اس موقع پر ڈاکٹر الطفّاق نے امارات کے صدرعزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان، نائب صدر، وزیرِ اعظم و حاکمِ دبئی عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم، اور نائب صدر، نائب وزیرِ اعظم و صدراتی امور کے سربراہ عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان کی جانب سے نیک تمناؤں اور خیرسگالی کے پیغامات پہنچائے، اور سولومن آئی لینڈز کی حکومت و عوام کے لیے ترقی و خوشحالی کی خواہش کا اظہار کیا۔
جواباً قائم مقام گورنر جنرل اوٹی نے بھی اماراتی قیادت کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے یو اے ای کی حکومت اور عوام کے لیے مسلسل ترقی اور استحکام کی خواہش ظاہر کی۔
ملاقات کے دوران پیٹرسن اوٹی نے دونوں ممالک کے درمیان قائم قریبی تعلقات کو سراہتے ہوئے ڈاکٹر الطفّاق کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور توقع ظاہر کی کہ وہ دوطرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے میں کامیاب ہوں گے۔
ڈاکٹر الطفّاق نے اس موقع پر یو اے ای کی نمائندگی پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ مختلف شعبوں میں باہمی مفادات کے فروغ اور دونوں اقوام کے درمیان تعلقات کو مستحکم بنانے کے لیے پُرعزم ہیں۔
دونوں جانب سے ہونے والی اس ملاقات میں باہمی تعاون کے امکانات پر تبادلۂ خیال کیا گیا، اور ان راستوں پر غور ہوا جن کے ذریعے دونوں ممالک اور ان کے عوام ایک خوشحال مستقبل کی جانب پیش رفت کر سکتے ہیں۔