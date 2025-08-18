ورلڈ چیمپئن راشد الملہ کو ایکوا بائیک ورلڈ چیمپئن شپ انڈونیشیا میں کانسی کا تمغہ حاصل

جکارتہ، 18 اگست، 2025 (وام)--ایکوا بائیک ورلڈ چیمپئن شپ 2025 کے انڈونیشیا گرینڈ پری کے افتتاحی مرحلے میں ابوظہبی ٹیم کے عالمی شہرت یافتہ اسٹار راشد الملہ نے فری اسٹائل کیٹیگری میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔
موجودہ عالمی چیمپئن راشد الملہ نے 40 پوائنٹس کے ساتھ تیسری پوزیشن اپنے نام کی، جہاں انہیں دنیا کے صفِ اوّل کے رائیڈرز کے خلاف سخت مقابلے کا سامنا رہا۔
اٹلی کے روبرٹو مارینی نے 50 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی، جب کہ ان ہی کے ہم وطن میسیمو آکومولو نے 44 پوائنٹس کے ساتھ دوسرا نمبر حاصل کیا۔
ورلڈ چیمپئن شپ کے اس "پرو سرکٹ" سلسلے کا اگلا مرحلہ 17 سے 19 اکتوبر کے درمیان اٹلی کے شہر اولبیا میں منعقد ہوگا، جو انڈونیشیا کے بعد اس عالمی مقابلے کا دوسرا بڑا پڑاؤ تصور کیا جا رہا ہے۔