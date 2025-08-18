مصدَر کی 2024 گرین فنانس رپورٹ جاری، 1.6 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری سے 6.2 ملین ٹن کاربن اخراج کی روک تھام

ابوظہبی، 18 اگست، 2025 (وام)--عالمی سطح پر قابل تجدید توانائی کے شعبے میں نمایاں کردار ادا کرنے والی ابوظہبی فیوچر انرجی کمپنی PJSC (مصدَر) نے اپنی 2024 گرین فنانس رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں گرین بانڈز کے ذریعے مالی اعانت سے مکمل کیے گئے منصوبوں اور ان کے ماحولیاتی اثرات کی تفصیلات شامل ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، 2023 اور 2024 میں جاری کیے گئے گرین بانڈز سے حاصل ہونے والی 1.685 ارب امریکی ڈالر کی رقم کو 31 دسمبر 2024 تک شمسی توانائی، آن شور اور آف شور ونڈ فارمز، اور توانائی ذخیرہ کرنے کے منصوبوں پر صرف کیا گیا۔ ان منصوبوں سے نہ صرف متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، امریکہ، جرمنی اور برطانیہ میں صاف توانائی کے حصول میں مدد ملی بلکہ ازبکستان، آذربائیجان اور سربیا جیسے ابھرتے ہوئے بازاروں میں بھی قابلِ تجدید توانائی کو فروغ ملا۔
رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ ہر 1 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کے بدلے، سالانہ تقریباً 3,700 ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج سے بچا جا رہا ہے۔ اس حساب سے مصدَر کے گرین بانڈز سے منسلک کل ماحولیاتی فائدہ سالانہ 6.28 ملین ٹن کاربن کے اخراج سے بچاؤ کی صورت میں سامنے آیا ہے۔
مصدَر کے چیف فنانشل آفیسر مازن خان نے رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کمپنی کی گرین فنانس حکمتِ عملی منظم سرمایہ کاری، ESG (ماحولیاتی، سماجی اور حکمرانی) اصولوں کے ادغام، اور شفاف رپورٹنگ پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانڈز سے حاصل رقم کو سخت معیار کے تحت نئے اور پائیدار منصوبوں پر صرف کیا گیا، جس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد مزید مستحکم ہوا ہے۔
مارچ 2025 میں مصدَر نے اپنی گرین فنانس فریم ورک میں توسیع کرتے ہوئے گرین ہائیڈروجن اور اسٹینڈ الون بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹمز کو بھی شامل کر لیا۔ اس کے بعد موڈی’ز انویسٹر سروس نے مصدَر کی پالیسی کو بین الاقوامی معیار کے مطابق قرار دیتے ہوئے اسے SQS1 (ایکسِلینٹ) کی درجہ بندی دی۔
مئی 2025 میں مصدَر کے 1 ارب ڈالر مالیت کے گرین بانڈ کو سرمایہ کاروں کی جانب سے بھرپور پذیرائی ملی، اور یہ بانڈ 6.6 گنا زائد سبسکرائب ہوا۔ اس اجرا میں 85 فیصد حصہ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو جبکہ 15 فیصد حصہ مینا خطے کے سرمایہ کاروں کو الاٹ کیا گیا۔ اس طرح، مصدَر نے 2023 سے اب تک گرین بانڈز کے ذریعے مجموعی طور پر 2.75 ارب ڈالر جمع کر لیے ہیں۔
گرین بانڈ پروگرام کے ساتھ ساتھ، کمپنی نے 2024 میں 6 ارب ڈالر کی نان ریکورس فنانسنگ کے ذریعے 9 مختلف ممالک میں 12 منصوبوں کے لیے 11 گیگا واٹ کی صاف توانائی پیدا کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔
پائیدار مالیاتی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے، مصدَر نے ارنسٹ اینڈ ینگ کی خدمات حاصل کیں، جنہوں نے رپورٹ میں دی گئی مالیاتی معلومات اور ماحولیاتی اثرات کے اعداد و شمار کی آزادانہ جانچ اور تصدیق کی۔