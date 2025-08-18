دبئی انٹرنیشنل چیمبر کی ششماہی رپورٹ جاری، غیر ملکی کمپنیوں کی تعداد میں 138 فیصد اضافہ

دبئی، 18 اگست، 2025 (وام)--دبئی چیمبرز کے تحت کام کرنے والے دبئی انٹرنیشنل چیمبر نے سال 2025 کی پہلی ششماہی کے دوران حاصل کی گئی نمایاں کامیابیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق، جنوری تا جون 2025 کے دوران 143 غیر ملکی کمپنیاں دبئی میں لائی گئیں، جو پچھلے سال کی اسی مدت میں لائی گئی 60 کمپنیوں کے مقابلے میں 138 فیصد اضافہ ظاہر کرتی ہیں۔
ان میں 31 ملٹی نیشنل کمپنیاں (MNCs) شامل تھیں، جو گزشتہ سال کی 13 کمپنیوں کے مقابلے میں اتنی ہی شرح سے زائد ہیں، جبکہ 112 چھوٹی اور درمیانے درجے کی کمپنیوں (SMEs) کو بھی پہلی ششماہی میں راغب کیا گیا، جو 2024 میں اسی عرصے کے دوران 47 SMEs کی آمد سے واضح اضافہ ہے۔
دبئی انٹرنیشنل چیمبر کے چیئرمین سلطان احمد بن سلیم نے اس پیش رفت کو سراہتے ہوئے کہا کہ دبئی تیزی سے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری (FDI) کے لیے عالمی مرکز بنتا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق، دبئی کا عالمی معیار کا انفراسٹرکچر، کاروبار دوست قوانین، اور عالمی منڈیوں سے جڑا جغرافیائی محل وقوع وہ عناصر ہیں جو سرمایہ کاروں اور کمپنیوں کو یہاں آنے پر آمادہ کرتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ چیمبر کے عالمی نمائندہ دفاتر اس جدت میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، جو نہ صرف دبئی کو بیرونی دنیا سے جوڑتے ہیں بلکہ بین الاقوامی شراکت داریوں کو فروغ بھی دیتے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، چیمبر نے "دبئی گلوبل" اقدام کے اہداف کی جانب بھی پیش قدمی جاری رکھی، جس کا مقصد 2030 تک 50 بین الاقوامی دفاتر کا قیام ہے۔ سال 2025 کی پہلی ششماہی میں چیمبر نے پانچ نئے دفاتر قائم کیے، جن میں ڈھاکہ (بنگلہ دیش)، کیپ ٹاؤن (جنوبی افریقہ)، بنگلورو (بھارت)، بنکاک (تھائی لینڈ)، ٹورنٹو (کینیڈا) شامل ہیں۔
شامل ہیں، جو دبئی کی بین الاقوامی موجودگی کو مزید مستحکم کرتے ہیں۔
چیمبر کے عالمی دفاتر نے چھ ماہ کے دوران 247 کاروباری اجلاس اور مکالمے منعقد کیے، جن کا مقصد دبئی کو ایک عالمی تجارتی مرکز کے طور پر پیش کرنا، سرمایہ کاروں کو متوجہ کرنا، اور دبئی کو عالمی منڈیوں میں توسیع کے لیے لانچ پیڈ کے طور پر متعارف کرانا تھا۔
یہ دفاتر دبئی اور دنیا بھر کے کاروباری حلقوں کے درمیان ایک اسٹریٹجک پل کا کام کرتے ہیں، جو دو طرفہ سرمایہ کاری کے راستے کھولتے ہیں اور مختلف مارکیٹوں میں کمپنیوں کو دبئی کے مواقع سے فائدہ اٹھانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔
علاوہ ازیں، یہ دفاتر دبئی کو ایک مسابقتی کاروباری مقام کے طور پر فروغ دینے میں بھی کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ چیمبر نہ صرف مارکیٹ انٹیلی جنس فراہم کرتا ہے بلکہ ان کمپنیوں کو بھی حسبِ ضرورت رہنمائی فراہم کرتا ہے جو دبئی میں قدم رکھنا چاہتی ہیں یا یہاں سے دیگر عالمی منڈیوں میں توسیع کی خواہاں ہیں۔