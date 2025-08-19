عرب پارلیمنٹ کے صدر کا یو اے ای کی انسانی خدمات کو عالمی ماڈل قرار

قاہرہ، 19 اگست، 2025 (وام)--عرب پارلیمنٹ کے صدر محمد بن احمد الیمحی کے مطابق صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی قیادت میں متحدہ عرب امارات نے انسانی خدمت کے میدان میں جو نمایاں اقدامات کیے ہیں وہ پائیدار فلاحی کام کی مضبوط بنیادیں فراہم کرتے ہیں اور انہیں قومی ترجیحات کے مرکز میں رکھتے ہیں۔
انہوں نے انسانی ہمدردی کا عالمی دن کے موقع پر اپنے بیان میں کہا کہ یہ طرزِ عمل نہ صرف خطے بلکہ عالمی سطح پر یکجہتی کے فروغ کی علامت ہے اور امارات کو انسانی خدمت کے میدان میں ایک کلیدی ستون اور عالمی ماڈل کے طور پر پیش کرتا ہے۔
الیمحی کے مطابق متحدہ عرب امارات نے دنیا کے مختلف خطوں میں بلا امتیاز اپنی امدادی سرگرمیاں پہنچا کر ایک شاندار عالمی مثال قائم کی ہے۔ یہ طرزِ عمل دراصل ان اصولوں کا عکس ہے جو امارات کی تاریخ اور عرب و اسلامی ورثے میں راسخ ہیں۔
انہوں نے وضاحت کی کہ یہ عظیم کاوشیں بانیٔ امارات شیخ زاید بن سلطان النہیان کی اس میراث کا تسلسل ہیں جنہوں نے انسانی خدمت اور عطیہ دہی کو قومی ترقی کی بنیاد بنایا۔ آج کی قیادت اسی راستے پر زیادہ مؤثر انداز میں آگے بڑھ رہی ہے اور دنیا بھر میں انسانی خدمت میں قائدانہ کردار ادا کر رہی ہے۔
عرب پارلیمنٹ کے صدر نے مزید کہا کہ انہی مسلسل کوششوں کے باعث متحدہ عرب امارات دنیا کے بڑے انسانی و ترقیاتی عطیہ دہندگان میں نمایاں مقام حاصل کر چکا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ امارات کے اقدامات صرف ہنگامی حالات اور آفات کے دوران فوری ریلیف تک محدود نہیں بلکہ صحت، تعلیم اور بنیادی ڈھانچے کے طویل المدتی ترقیاتی منصوبوں کو بھی شامل کرتے ہیں۔