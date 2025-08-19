فیڈرل ٹیکس اتھارٹی کی کارپوریٹ ٹیکس دہندگان کو ریکارڈ حتمی شکل دینے اور ریٹرن جمع کرانے کی ہدایت

ابوظہبی، 19 اگست 2025 (وام)--فیڈرل ٹیکس اتھارٹی (ایف ٹی اے) نے کارپوریٹ ٹیکس دہندگان پر زور دیا ہے کہ وہ مقررہ مدت کے اندر اپنے ٹیکس ریکارڈ کو حتمی شکل دیں، ٹیکس ریٹرن جمع کرائیں اور متعلقہ ٹیکس پیریڈ کے واجب الادا ٹیکس کی ادائیگی یقینی بنائیں۔
اتھارٹی نے وضاحت کی کہ کارپوریٹ ٹیکس دہندگان — یا وہ مستثنیٰ ادارے جو رجسٹریشن کے پابند ہیں — کو لازمی طور پر ٹیکس ریٹرن (یا سالانہ ڈیکلیریشن) جمع کرانا ہوگا اور ٹیکس پیریڈ کے اختتام کے نو ماہ کے اندر واجب الادا ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔
ایف ٹی اے کے مطابق ٹیکس ریٹرن جمع کرانا اور ٹیکس کی بروقت ادائیگی ایک بنیادی قانونی ذمہ داری ہے جس پر عمل درآمد ضروری ہے تاکہ قوانین کی تعمیل یقینی بنائی جا سکے اور تاخیر یا عدم جمع کرانے کی صورت میں جرمانوں سے بچا جا سکے۔
اتھارٹی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ رجسٹرڈ ادارے اپنی تجارتی لائسنسز، مالی ریکارڈز اور کاروباری سرگرمیوں کی تفصیلات جیسے اہم دستاویزات پہلے سے تیار رکھیں تاکہ ریٹرن بروقت اور درست انداز میں جمع کرایا جا سکے۔ اس کے لیے جلد تیاری مؤثر اور بروقت تعمیل کو یقینی بناتی ہے۔
مزید کہا گیا کہ ایف ٹی اے بین الاقوامی بہترین طریقہ کار کے مطابق اپنی خدمات کو مسلسل بہتر بنا رہا ہے تاکہ کاروباری شعبے کو سہولت فراہم کی جا سکے اور کارپوریٹ ٹیکس قانون کے تحت تقاضے آسان، درست اور مؤثر انداز میں پورے ہوں۔
اتھارٹی نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ رجسٹریشن، ریٹرن جمع کرانے اور ٹیکس ادائیگی کی سہولت "ایمارا ٹیکس" ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر 24 گھنٹے دستیاب ہے، جو وضاحت، آسانی اور تیزی کے اعتبار سے نمایاں ہے۔
ایف ٹی اے نے ٹیکس دہندگان پر زور دیا کہ وہ اپنی ریٹرنز کو مکمل اور درست طور پر جمع کرائیں۔ کارپوریٹ ٹیکس کے تابع ادارے اپنی ریٹرنز براہِ راست ایمارا ٹیکس پلیٹ فارم کے ذریعے جمع کرا سکتے ہیں یا ایف ٹی اے کی ویب سائٹ پر درج مجاز ٹیکس ایجنٹس کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔
اتھارٹی نے مزید بتایا کہ کارپوریٹ ٹیکس قانون، اس کے نفاذ سے متعلق فیصلوں اور رہنما ہدایات کے بارے میں تفصیلی معلومات ایف ٹی اے کی آفیشل ویب سائٹ https://tax.gov.ae/en/default.aspx پر دستیاب ہیں۔