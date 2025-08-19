اماراتی ریسَر عالیہ عبدالسلام کا نیا ریکارڈ، ناروے میں فارمولا 4 پاور بوٹ چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی

اوسلو، 19 اگست, 2025 (وام)--ٹیم مبادلہ کی اماراتی ریسَر عالیہ عبدالسلام فیروز نے ناروے میں ہونے والی اسکینڈینیوین فارمولا 4 پاور بوٹ چیمپئن شپ کے افتتاحی مرحلے میں شرکت کے دوران 48.34 سیکنڈ کا نیا ذاتی ریکارڈ قائم کیا۔
تفصیلات کے مطابق عالیہ نے فری پریکٹس اور ٹائم ٹرائل میں شاندار کارکردگی دکھائی، اگرچہ ایک تکنیکی خرابی کے باعث وہ مرکزی ریس میں حصہ نہ لے سکیں۔
ٹیم مبادلہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب ناروے کے شہر سونیا میں ایک مختصر تربیتی کیمپ منعقد کرے گی تاکہ آئندہ مرحلے کی تیاری کی جا سکے، جو 15 ستمبر کو اٹلی میں شیڈول ہے۔
عالیہ عبدالسلام نے اپنے بیان میں کہا کہ تکنیکی خرابی غیر متوقع تھی، خاص طور پر ایسے وقت میں جب مقابلہ نہایت سخت تھا۔ تاہم انہوں نے زور دیا کہ ناروے کا یہ مرحلہ اٹلی میں ہونے والے اگلے راؤنڈ سے قبل ایک اہم سنگِ میل ہے، کیونکہ اس میں انہیں اپنا نیا ذاتی ریکارڈ قائم کرنے میں کامیابی ملی ہے۔