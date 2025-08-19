انسانی ہمدردی کے عالمی دن پر اماراتی قیادت کی اقدار کا اعادہ:عبداللہ بن محمد بن بُطی الحمید

ابوظہبی، 19 اگست, 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے نیشنل میڈیا آفس اور میڈیا کونسل کے چیئرمین عبداللہ بن محمد بن بُطی الحمید نے کہا ہے کہ انسانی ہمدردی کا عالمی دن اس بات کو یاد دلانے کا دن ہے کہ بانیانِ امارات نے قوم کے دلوں میں عطا، ایثار اور یکجہتی جیسی عظیم اقدار راسخ کیں۔ ان کے مطابق دوسروں کے لیے قربانی اور خدمت دراصل ان مستند اقدار سے وفاداری کا اعلیٰ اظہار ہے جن پر یہ ریاست قائم ہوئی۔
انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی قیادت میں امارات آج بھی اسی مبارک روش پر گامزن ہے، اور انسانی خدمت کو ایک ایسی عالمی زبان بنا دیا ہے جس کے ذریعے وہ اپنا پیغام، اپنی تہذیبی ذمہ داری اور اپنے مستقبل کی تعمیر کا عزم پیش کرتا ہے۔
الحمید نے نشاندہی کی کہ آج دنیا کے مختلف خطوں کے عوام کے دلوں میں امارات کا نام امید، بحران کے وقت سہارا اور مشکل گھڑیوں میں مدد کے طور پر جڑا ہوا ہے۔ ان کے مطابق امارات نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ فلاحی اقدامات کو محض وقتی نہیں بلکہ ایسے ٹھوس منصوبوں میں ڈھالا جا سکتا ہے جو ترقی اور استحکام کو یقینی بنائیں۔
انہوں نے کہا کہ امارات کے انسانی خدمت کے ماڈل کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی ہمہ گیریت ہے، جو صرف ہنگامی ردعمل تک محدود نہیں بلکہ تعلیم، صحت اور پائیدار ترقی کے ذریعے اقوام کے بہتر مستقبل کی تعمیر تک پھیلا ہوا ہے۔
اپنے بیان کے اختتام پر الحمید نے اعادہ کیا کہ متحدہ عرب امارات ہمیشہ اپنی قائم شدہ اقدار سے وفادار رہے گا، دنیا کے ساتھ اپنے انسانی شراکت داریوں کو مزید مضبوط بنائے گا، اور اس یقین پر کاربند رہے گا کہ دوسروں کی خدمت دراصل انسانیت کے مستقبل میں سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے۔