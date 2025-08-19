یو اے ای بینکنگ سیکٹر میں 5 ماہ کے دوران 9.5 کھرب درہم کے فنڈز ٹرانسفر

ابوظہبی، 19 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے بینکاری شعبے میں رواں سال کے ابتدائی پانچ ماہ کے دوران ’’یو اے ای فنڈز ٹرانسفر سسٹم‘‘ (UAEFTS) کے ذریعے مجموعی طور پر 9.528 کھرب درہم کے رقوم کی منتقلی عمل میں آئی۔ یہ اعداد و شمار آج امارات کے مرکزی بینک (سی بی یو اے ای) کی جانب سے جاری کردہ ’’بینکاری آپریشنز اسٹیٹسٹکس‘‘ میں جاری کیے گئے۔
رپورٹ کے مطابق بینکوں کے ذریعے کی جانے والی منتقلیوں کی مالیت 5.963 کھرب درہم رہی، جو ماہ وار اس طرح تقسیم کی گئی: جنوری میں 1.1 کھرب درہم، فروری میں 983.99 ارب درہم، مارچ میں 1.238 کھرب درہم، اپریل میں 1.273 کھرب درہم، اور مئی میں 1.089 کھرب درہم۔
کسٹمرز کی جانب سے کی گئی منتقلیوں کی مجموعی مالیت 3.834 کھرب درہم سے زائد رہی، جن میں جنوری میں 677.65 ارب، فروری میں 649.48 ارب، مارچ میں 791.313 ارب، اپریل میں 879.94 ارب، اور مئی میں 836.157 ارب درہم شامل ہیں۔
اعداد و شمار کے مطابق مئی 2025 تک پہلے پانچ ماہ میں ’’چیک کلیرنگ بائی امیجز‘‘ سسٹم کے تحت 9.6 ملین چیک کلیئر کیے گئے جن کی مالیت 603.161 ارب درہم سے زائد رہی۔ صرف مئی میں 2 ملین سے زیادہ چیک کلیئر کیے گئے جن کی مالیت 131.49 ارب درہم رہی۔
مرکزی بینک کے اعداد و شمار یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ رواں سال کے ابتدائی پانچ ماہ کے دوران مرکزی بینک سے کیش انخلا کی مالیت 99.791 ارب درہم رہی جبکہ کیش ڈپازٹس 83.9 ارب درہم تک پہنچے۔
مزید برآں، مئی کے آخر تک بینکوں کی سرمایہ کاری کی مالیت 788 ارب درہم تک جا پہنچی، جو اپریل کے آخر میں 774.3 ارب درہم اور گزشتہ سال کے آخر میں 734.8 ارب درہم کے مقابلے میں بالترتیب 1.8 فیصد ماہانہ اور 7.2 فیصد پانچ ماہ کے اضافے کو ظاہر کرتی ہے۔