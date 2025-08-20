عجمان پولیس کی اسکول بس ڈرائیوروں کیلئے آگاہی مہم

عجمان، 20 اگست 2025 (وام)--عجمان پولیس جنرل کمانڈ کے ٹریفک اینڈ پٹرولز ڈیپارٹمنٹ نے امارات ٹرانسپورٹ کے اسکول بس ڈرائیوروں کے لیے ٹریفک آگاہی لیکچر کا اہتمام کیا۔ یہ اقدام نئے تعلیمی سال کے آغاز سے قبل طلبہ اور دیگر سڑک استعمال کرنے والوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔
پولیس کے مطابق، ٹریفک آگاہی برانچ کی جانب سے ڈرائیوروں کو ہدایت دی گئی کہ طلبہ کی نقل و حمل کے دوران مکمل حفاظتی اصولوں پر عمل کیا جائے۔ اس دوران بھاری گاڑیوں سے متعلق خلاف ورزیوں پر روشنی ڈالی گئی اور اس بات پر زور دیا گیا کہ اسکول بس ڈرائیوروں کی بنیادی ذمہ داری طلبہ کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔
لیکچر کے دوران ڈرائیوروں کو اردو زبان میں رہنما اصول سمجھائے گئے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے ادا کرسکیں۔ اس کے علاوہ، شرکاء اور کمپنی کے عملے کو عربی اور انگریزی زبان میں آگاہی پر مبنی کتابچے بھی تقسیم کیے گئے۔