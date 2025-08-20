انسانی ہمدردی کے عالمی دن پر امارات کا عہد، غزہ کے عوام کیلئے امدادی آپریشن جاری

غزہ، 20 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے انسانی ہمدردی کے عالمی دن کے موقع پر اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ مرحوم شیخ زاید بن سلطان النہیان کے قائم کردہ انسانی خدمت کے راستے پر چلتے ہوئے غزہ کے عوام کی امداد جاری رکھی جائے گی۔ اس وقت ‘الفارس الشهم 3’ آپریشن کے تحت غزہ کے باشندوں کو بنیادی ضروریات فراہم کرنے کی کوششیں جاری ہیں تاکہ مشکل حالات میں ان کی زندگی کو سہارا دیا جا سکے۔
جنگ کے آغاز سے اب تک امارات نے خوراک، ادویات اور دیگر ضروری امدادی سامان پہنچانے کے لیے زمین، سمندر اور فضاء کے ذریعے ایک مسلسل انسانی پل قائم کیا ہے۔ اس معاونت میں بیکریوں اور کمیونٹی کچن کا قیام بھی شامل ہے جو ہزاروں خاندانوں کو کھانا فراہم کر رہے ہیں، ساتھ ہی بچوں کے لیے خصوصی سہولتیں بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔
صحت کے شعبے میں بھی امارات نے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اسپتالوں، بین الاقوامی اداروں اور طبی مراکز کو ضروری طبی سامان مہیا کیا گیا ہے، جبکہ رفح اور العريش میں فیلڈ اسپتال قائم کیے گئے ہیں جہاں مریضوں اور زخمیوں کو فوری علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔
مزید برآں، امدادی اقدامات میں انفراسٹرکچر اور بنیادی سہولیات کا احاطہ بھی شامل ہے۔ اس مقصد کے تحت پانی کے کنویں کھودنے، پائپ لائنوں کی مرمت اور ’’لائف لائن واٹر سپلائی پروجیکٹ‘‘ کا آغاز کیا گیا ہے، تاکہ بے گھر افراد کو پائیدار اور محفوظ پانی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ یہ اقدامات دراصل ’’یومِ زایدِ انسانیت‘‘ کی اقدار کی عملی عکاسی ہیں۔
امداد پہنچانے میں مشکلات کے باوجود امارات نے اپنی کوششیں جاری رکھی ہیں۔ مقامی بازاروں سے خوراک خرید کر خاندانوں تک پہنچائی گئی تاکہ کمیونٹی کچن اپنا کام جاری رکھ سکیں اور ہزاروں بے گھر افراد کو کھانا فراہم ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ 'برڈس آف گوڈنس' نامی مہم بھی شروع کی گئی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ متحدہ عرب امارات مشکل ترین حالات میں بھی انسانی خدمت کے مشن کو ترک نہیں کر رہا۔