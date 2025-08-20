ابوظہبی میں غیرملکیوں کی سول شادیوں میں 20 فیصد اضافہ

ابوظہبی، 20 اگست، 2025 (وام)--ابوظہبی جوڈیشل ڈیپارٹمنٹ نے انکشاف کیا ہے کہ 2025 کی پہلی ششماہی میں غیر ملکی شہریوں کی جانب سے دس ہزار سے زائد سول شادی کی درخواستیں سول فیملی کورٹ میں جمع کرائی گئیں۔ یہ تعداد گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں تقریباً 20 فیصد زیادہ ہے۔
ادارے کے مطابق، قانون نمبر 14 برائے 2021 کے نفاذ کے بعد اب تک رجسٹرڈ سول شادیوں کی مجموعی تعداد 43 ہزار تک پہنچ گئی ہے۔
جوڈیشل ڈیپارٹمنٹ کے انڈر سیکریٹری، کاؤنسلر یوسف سعید العبری نے کہا کہ غیرملکیوں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی اس امر کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ خدمت مشرقِ وسطیٰ میں اپنی نوعیت کی منفرد اور اعلیٰ معیار کی حامل ہے۔ ان کے بقول، یہ رجحان ابوظہبی کی ترقی یافتہ عدالتی خدمات اور عالمی مسابقت میں نمایاں مقام کی تصدیق کرتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ غیرملکیوں کے لیے خطے کی پہلی سول پرسنل اسٹیٹس کورٹ کا قیام ایک سنگِ میل ثابت ہوا ہے، جس نے ابوظہبی کو سول شادیوں کے خواہاں افراد کی اولین ترجیح بنا دیا۔ عدالت کی خدمات عربی اور انگریزی دونوں زبانوں میں فراہم کیے جانے سے غیر عربی بولنے والوں کے لیے قانونی امور کو خاصا آسان بنایا گیا ہے۔
سول فیملی کورٹ کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق، رجسٹرڈ سول شادیوں کی تعداد تین سال سے بھی کم عرصے میں نمایاں طور پر بڑھی ہے — 2022 میں تقریباً 5,400، 2024 میں 16,000 سے زائد، اور صرف 2025 کی پہلی ششماہی میں 10,000 درخواستیں جمع ہوئیں۔
یہ تیز رفتار اضافہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابوظہبی نے ایک جدید قانون سازی کا ماحول تشکیل دیا ہے جو خاندانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اقتصادی اہداف کی بھی تکمیل کرتا ہے۔ اس کے ذریعے ابوظہبی رواداری اور ثقافتی تنوع کا عالمی مرکز بنتا جا رہا ہے جو دنیا بھر سے صلاحیتوں اور ماہرین کو اپنی جانب متوجہ کر رہا ہے۔
سول فیملی کورٹ کا جدید ماڈل خطے کے عدالتی نظام میں ایک بڑی تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے تحت غیرملکی شہری مکمل شفافیت کے ساتھ اپنے مقدمات نمٹا سکتے ہیں اور ہر مرحلے کو سمجھتے ہوئے قانونی کارروائی میں شامل ہو سکتے ہیں۔
عدالت درخواست جمع کرانے سے لے کر فیصلے تک ایک جامع اور سہل عدالتی تجربہ فراہم کرتی ہے۔ اس عمل سے نہ صرف وقت اور اخراجات میں کمی آتی ہے بلکہ کلائنٹس کا اعتماد بھی بڑھتا ہے، اور ابوظہبی رہائش، سرمایہ کاری اور ذاتی معاملات کے حل کے لیے عالمی معیار کا مرکز بن رہا ہے۔
اہم خدمات میں سول شادی کے معاہدے، پری نیوپشل معاہدوں کی توثیق، بغیر الزام کے سول طلاق، 30 دن میں ایک ہی نشست میں فیصلہ، بچوں کی مشترکہ کفالت (والدین کے مساوی حقوق)، وصیت نامے کی تیاری اور رجسٹریشن، اور بچوں میں وراثت کی مساوی تقسیم شامل ہیں۔
مزید برآں، عدالت کی تمام خدمات آن لائن دستیاب ہیں، اور اس کے لیے امارات میں رہائش ضروری نہیں۔ سیاح، مقیم افراد اور زائرین سب ہی اس سہولت سے باآسانی استفادہ کر سکتے ہیں۔