ناروے کی تیل کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ، ایک دہائی کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی

اوسلو، 21 اگست، 2025 (وام)--ناروے میں گزشتہ ماہ تیل کی یومیہ پیداوار میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو کہ گزشتہ دس برسوں کے دوران کسی بھی ایک مہینے میں سب سے بلند سطح قرار دی جا رہی ہے۔ اس نمایاں اضافے کی بنیادی وجہ ایکوئنور کی جانب سے نئے جوہان کاسٹ برگ آئل فیلڈ کی مرحلہ وار پیداواری سرگرمیوں کا آغاز بتایا جا رہا ہے۔
ناروے کی آف شور ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے بدھ کے روز جاری کردہ ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ جون کے مقابلے میں جولائی میں تیل کی یومیہ پیداوار میں 17 فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا، جس کے بعد ملک کی کل یومیہ پیداوار 19 لاکھ 60 ہزار بیرل تک جا پہنچی ہے۔