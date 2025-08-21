توانائی کمپنی ’طاقہ‘ کو 8.5 ارب درہم کا قرض، مالی نظم و ضبط میں نرمی

ابوظہبی، 21 اگست، 2025 (وام)--ابوظہبی کی سرکاری توانائی کمپنی ’طاقہ‘ نے 8.5 ارب درہم مالیت کی ایک نئی کارپوریٹ قرض سہولت حاصل کر لی ہے۔ ادارے کے مطابق یہ قرض دو سالہ مدت کے لیے حاصل کیا گیا ہے، جس میں ایک سال کی توسیع کی گنجائش بھی رکھی گئی ہے۔ قرض کی رقم درہم میں اور متغیر شرحِ سود پر فراہم کی گئی ہے۔
طاقہ نے بتایا ہے کہ اس سہولت سے حاصل ہونے والی رقم کو مرحلہ وار استعمال میں لایا جائے گا، تاکہ کمپنی کی طویل المدتی ترقیاتی حکمتِ عملی اور سرمایہ جاتی منصوبہ بندی کو تقویت دی جا سکے۔
قرض کے حصول کے لیے ایمریٹس این بی ڈی بینک اور فرسٹ ابوظہبی بینک کو مشترکہ طور پر بک رنر، مینڈیٹڈ لیڈ ارینجر اور کوآرڈینیٹر مقرر کیا گیا، جبکہ مشرف بینک نے مینڈیٹڈ لیڈ ارینجر کے طور پر کردار ادا کیا۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ قرض کی یہ سہولت طاقہ کی آمدنی کے درہم پر مبنی ڈھانچے سے ہم آہنگ ہے اور اسے مقامی مالیاتی منڈیوں میں مضبوط لیکویڈیٹی سے فائدہ حاصل ہے۔
ماہرین کے مطابق اس سہولت کے ذریعے کمپنی کو زیادہ مالیاتی لچک حاصل ہوگی اور یہ اس کے موجودہ کارپوریٹ فنڈنگ فریم ورک کو مزید مستحکم کرے گی۔