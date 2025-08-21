روس کے مشرقی ساحل پر 5.6 شدت کا زلزلہ، کمچاٹکا کے قریب زیرِ زمین جھٹکے

ماسکو، 21 اگست، 2025 (وام)--روس کے مشرقی ساحل پر واقع کمچاٹکا جزیرہ نما کے قریب جمعرات کے روز ایک 5.6 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا، جس سے خطے میں ہلکی نوعیت کے جھٹکوں کا احساس کیا گیا۔
روسی اکیڈمی آف سائنسز کے جیو فزیکل سروس کے کمچاٹکا برانچ کے مطابق، زلزلے کا مرکز زمین کے اندر 50.4 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا اور اس کا مقام پیٹروپاولووسک-کمچاٹسکی شہر سے 208 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔
حکام نے فوری طور پر کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں دی، تاہم زلزلے کی شدت کو دیکھتے ہوئے مقامی ماہرین صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔
یاد رہے کہ 30 جولائی کو اسی علاقے میں ریکٹر اسکیل پر 8.8 شدت کا ایک انتہائی طاقتور زلزلہ ریکارڈ کیا گیا تھا، جسے کمچاٹکا میں زلزلہ پیما تاریخ کا سب سے شدید زلزلہ قرار دیا گیا تھا۔