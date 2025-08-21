بیرونِ ملک پاکستانیوں کی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے ترسیلات 10.7 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئیں

اسلام آباد، 21 اگست، 2025 (وام)--اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس (RDA) کے ذریعے بھیجی جانے والی ترسیلات کی مجموعی مالیت 10.7 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار اسٹیٹ بینک آف پاکستان (SBP) کی جانب سے جاری کیے گئے تازہ ترین اعداد و شمار میں سامنے آئے ہیں۔
ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان (اے پی پی) کے مطابق، ستمبر 2020 سے جولائی 2025 کے اختتام تک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے مجموعی طور پر 10.748 ارب ڈالر کی ترسیلات پاکستان آئی ہیں۔ صرف جولائی 2025 کے مہینے میں بیرونِ ملک مقیم پاکستانیوں نے اس سہولت کے تحت 185 ملین ڈالر بھیجے۔
ترسیلات کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس (RDA) کے ذریعے کی گئی سرمایہ کاری کا مجموعی حجم 1.49 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ اس میں سے 479 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری روایتی نیا پاکستان سرٹیفکیٹس میں کی گئی، جبکہ 936 ملین ڈالر کی خطیر رقم اسلامی نیا پاکستان سرٹیفکیٹس میں لگائی گئی۔ اس کے علاوہ، 75 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری روشن ایکوئٹی انویسٹمنٹ کے ذریعے کی گئی، جو کہ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے زمرے میں آتی ہے۔
اسٹیٹ بینک کے مطابق، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کا آغاز اس مقصد کے تحت کیا گیا تھا کہ بیرونِ ملک مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں بینکاری، ادائیگیوں اور سرمایہ کاری سے متعلق سہولیات دور بیٹھے، آسان اور محفوظ انداز میں فراہم کی جا سکیں۔