امریکی بحریہ کا ’سپَر ہارنیٹ‘ لڑاکا طیارہ سمندر میں گر کر تباہ، پائلٹ محفوظ

واشنگٹن، 21 اگست (وام)--امریکی بحریہ کا ایک F/A-18E سپر ہارنیٹ لڑاکا طیارہ بدھ کی صبح ورجینیا کے ساحلی پانیوں میں گر کر تباہ ہو گیا۔ واقعے کے وقت طیارہ ایک معمول کی تربیتی پرواز پر تھا۔
امریکی نشریاتی ادارے سی بی ایس نیوز کے مطابق، بحریہ کی ترجمان لیفٹیننٹ جیکی پاراشر نے بتایا کہ صبح 10 بجے سے کچھ قبل (ایسٹرن ٹائم)، اسٹرائیک فائٹر اسکواڈرن 83 سے تعلق رکھنے والے ایک پائلٹ نے تربیتی مشق کے دوران طیارے سے ایجیکٹ کر لیا۔
حادثے کے فوری بعد ریسکیو ٹیموں کو روانہ کیا گیا، جنہوں نے پائلٹ کو صبح 11 بج کر 21 منٹ پر سمندر سے بحفاظت بازیاب کر لیا۔
پاراشر کے مطابق، تباہ شدہ لڑاکا طیارہ تاحال سمندر سے برآمد نہیں کیا جا سکا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔