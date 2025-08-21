النصر اسپورٹس کلب کی 80 ویں سالگرہ پر یادگاری چاندی کے سکے جاری

ابوظہبی، 21 اگست 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک (CBUAE) نے النصر اسپورٹس کلب کے قیام کی 80 ویں سالگرہ کے موقع پر 1,000 یادگاری چاندی کے سکے جاری کیے ہیں، جن کا وزن 40 گرام ہے۔ یہ سکے کلب کی کھیلوں میں خدمات، قومی شناخت کے فروغ اور ثقافتی ورثے کے اعتراف کے طور پر جاری کیے گئے ہیں۔
سکے کے ایک طرف النصر کلب کا لوگو اور دبئی 1945 کی عبارت، جبکہ دوسری طرف 80 درہم کی قیمت اور مرکزی بینک کا نام درج ہے۔ یہ سکے صرف النصر کلب کو فراہم کیے گئے ہیں اور عوامی فروخت کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے۔
مرکزی بینک کے حکام نے اسے اہم قومی تقریبات کے اعتراف اور کھیلوں و ثقافت کی اہمیت اجاگر کرنے کی علامت قرار دیا، جبکہ النصر کلب نے اس دن کو تاریخی سنگِ میل اور قومی اعزاز قرار دیتے ہوئے ترقی اور کامیابیوں کا سفر جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔