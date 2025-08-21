مصدر کو عالمی کریڈٹ ریٹنگ میں ’AA-‘ درجہ حاصل، مالی استحکام کی تصدیق

ابوظہبی، 21 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی معروف قابلِ تجدید توانائی کمپنی ’مصدر‘ کو ایس اینڈ پی گلوبل ریٹنگز نے ’AA-‘ درجہ اور مستحکم آؤٹ لک کے ساتھ کریڈٹ ریٹنگ تفویض کی ہے، جسے عالمی سطح پر کمپنی کی قیادت اور مالی ساکھ کا ایک اور اعتراف قرار دیا جا رہا ہے۔
ریٹنگ ایجنسی کے مطابق، یہ نیا درجہ بندی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ مصدر نے دنیا بھر میں قابلِ تجدید توانائی کے منصوبوں میں متنوع اور متوازن سرمایہ کاری کو برقرار رکھا ہے۔ کمپنی کی مالی پالیسیوں میں نظم و ضبط، اور گرین بانڈز سے حاصل شدہ رقوم کو نئے منصوبوں کی تعمیر کے لیے مخصوص کرنا، اس کے مستقبل کے مضبوط امکانات کی واضح علامت ہے۔
اس سے قبل مصدر کو موڈیز کی جانب سے ’A1‘، اور فچ کی جانب سے بھی ’AA-‘ کی درجہ بندی دی جا چکی ہے، جس کے بعد یہ کمپنی ان چند عالمی اداروں میں شامل ہو گئی ہے جنہیں قابلِ تجدید توانائی کے شعبے میں مالیاتی طور پر مضبوط ترین تصور کیا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان ریٹنگز سے کمپنی کو ذمہ دارانہ وسعت کے ساتھ اپنے عالمی منصوبوں کو مؤثر انداز میں آگے بڑھانے کا موقع ملے گا۔
یہ ریٹنگز اس وجہ سے بھی اہمیت رکھتی ہیں کہ کمپنی کو ابوظہبی کی حکومت کے ساتھ ساتھ اپنے تین بڑے شیئر ہولڈرز — ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی ‘ادنوک’، مبادلہ انویسٹمنٹ کمپنی، اور ابوظہبی نیشنل انرجی کمپنی ‘طاقہ’ — کی بھرپور تائید اور معاونت حاصل ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ ایسے اسٹریٹجک شراکت داروں کی حمایت نہ صرف مصدر کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے بلکہ عالمی مارکیٹس میں اس کے لیے اعتماد اور سرمایہ کاری کے نئے دروازے بھی کھول رہی ہے۔