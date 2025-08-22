جاپان میں مہنگائی کی رفتار مسلسل دوسرے ماہ کم، 2 فیصد ہدف سے اب بھی بلند سطح پر برقرار

ٹوکیو، 22 اگست، 2025 (وام)--جاپان میں جولائی کے دوران مہنگائی کی شرح میں مسلسل دوسرے ماہ کمی دیکھی گئی، تاہم قومی بینک کے مقررہ 2 فیصد ہدف سے مہنگائی اب بھی کہیں زیادہ ہے۔
جمعہ کو جاری کردہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، کور کنزیومر پرائس انڈیکس (CPI)، جو تازہ خوراک کو خارج کر کے مہنگائی کی پیمائش کرتا ہے، جولائی میں گزشتہ سال کے اسی ماہ کے مقابلے میں 3.1 فیصد بڑھا۔
یہ اضافہ اگرچہ مارکیٹ کے 3.0 فیصد کے اندازے سے تھوڑا زیادہ رہا، لیکن جون میں ریکارڈ کیے گئے 3.3 فیصد کے مقابلے میں نسبتاً کم ہے۔ ماہرین کے مطابق، اس کمی کی بنیادی وجہ گزشتہ سال توانائی کی قیمتوں میں اضافے کا بیس ایفیکٹ ہے، جو اب اس سال کے اعداد و شمار کو نسبتاً نرم دکھا رہا ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق، توانائی کی قیمتوں میں سال بہ سال 0.3 فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی، جو مارچ 2024 کے بعد پہلا سالانہ تنزلی کا رجحان ہے۔
دوسری جانب، خوراک کی قیمتوں میں اضافہ جاری رہا۔ تازہ اشیاء کو نکال کر دیکھا جائے تو خوراک کی مہنگائی جولائی میں 8.3 فیصد تک پہنچ گئی، جو جون میں 8.2 فیصد تھی۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں کمی کا رجحان خوش آئند ضرور ہے، تاہم مرکزی بینک کے لیے یہ اب بھی ایک چیلنج ہے کہ وہ کس طرح شرحِ سود کی پالیسی کو متوازن رکھے تاکہ قیمتوں کے استحکام اور اقتصادی نمو کے درمیان توازن برقرار رکھا جا سکے۔