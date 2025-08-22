البانیا میں جنگلات کی آگ بجھانے میں اماراتی ریسکیو ٹیم کی بھرپور کارروائیاں

تیرانہ، 22 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی ریسکیو ٹیم نے جمہوریہ البانیا کے مختلف علاقوں میں پھیلی جنگلات کی آگ کو بجھانے کے لیے اپنی جدید اور مربوط کارروائیاں جاری رکھیں۔ ٹیم نے اب تک دو بلیک ہاک ہیلی کاپٹروں کی مدد سے 21 خصوصی پروازیں کی ہیں۔
ان کارروائیوں میں 419 بار پانی کے درست اخراج کے ذریعے آگ کے مقامات کو نشانہ بنایا گیا، جس کے لیے 737,000 کلوگرام سے زائد پانی استعمال کیا گیا۔ ان اقدامات نے آگ پر قابو پانے اور اس کے پھیلاؤ کو محدود کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔
یہ غیر معمولی کوششیں اس کے باوجود جاری ہیں کہ ٹیم کو میدان میں انتہائی بلند درجہ حرارت اور متاثرہ علاقوں کی کٹھن جغرافیائی ساخت جیسے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ تمام آپریشنز البانیا کے متعلقہ حکام کے ساتھ قریبی تعاون اور مسلسل ہم آہنگی کے ذریعے انجام دیے جا رہے ہیں۔
اماراتی ٹیم نے اپنا مشن گزشتہ پیر کو گرامش جنگلاتی علاقے اور اس کے اطراف میں شروع کیا۔ یہ کارروائیاں صدر شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایات پر کی جا رہی ہیں تاکہ جمہوریہ البانیا کو جنگلات کی آگ پر قابو پانے میں تعاون فراہم کیا جا سکے۔
اس دوران اماراتی ٹیم اور البانوی حکام کے درمیان مسلسل رابطہ اجلاس بھی جاری ہیں تاکہ آپریشنل منصوبوں کو مزید مؤثر بنایا جا سکے اور آگ بجھانے کی رفتار میں تیزی لائی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان علاقوں کی میدانی نگرانی بھی کی جا رہی ہے جہاں آگ پر قابو پا لیا گیا ہے تاکہ دوبارہ شعلے بھڑکنے سے روکا جا سکے۔