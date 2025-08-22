امارات کی مغربی کنارے میں نئے اسرائیلی بستی منصوبے اور غزہ پر فوجی کارروائیوں کی شدید مذمت

ابوظہبی، 22 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے مقبوضہ مغربی کنارے میں نئے اسرائیلی بستی منصوبے اور غزہ کی پٹی میں جاری بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیوں کی سخت مذمت اور مخالفت کی ہے۔
وزارتِ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدامات بین الاقوامی قوانین اور متعلقہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ ان پالیسیوں سے نہ صرف خطے میں منصفانہ اور جامع امن کے قیام کی کوششیں متاثر ہو رہی ہیں بلکہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے امکانات بھی بری طرح کمزور ہو رہے ہیں۔
بیان میں مزید خبردار کیا گیا کہ اسرائیلی جارحیت کے تسلسل سے انسانی بحران میں شدت آئے گی اور خطے کی سلامتی و استحکام کے لیے سنگین خطرات پیدا ہوں گے۔
متحدہ عرب امارات نے ایک بار پھر مطالبہ کیا کہ بستیوں کی توسیع اور فوجی کارروائیوں کو فوری طور پر روکا جائے۔ ساتھ ہی عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے، ان خلاف ورزیوں کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کرے اور ایک ایسا معتبر سیاسی عمل آگے بڑھائے جو بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کے مطابق منصفانہ، جامع اور دیرپا امن کی ضمانت دے۔