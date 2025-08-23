شیخ عبداللہ بن زاید کی مونٹینیگرو کے وزیرِاعظم سے ملاقات

ابوظہبی، 23 اگست 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے نائب وزیرِ اعظم اور وزیرِ خارجہ شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے آج مونٹینیگرو کے وزیرِ اعظم ملویوکو سپایچ سے دارالحکومت پوڈگوریتسا میں ملاقات کی۔
اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا اور تعاون کے نئے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ اس دوران معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، قابلِ تجدید توانائی اور غذائی تحفظ جیسے شعبے زیرِ بحث آئے، جنہیں باہمی ترقی کے لیے بنیادی ستون قرار دیا گیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے اس موقع پر کہا کہ متحدہ عرب امارات، دوستانہ ملک مونٹینیگرو سمیت بلقان خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ مستحکم تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ حالیہ برسوں میں باہمی تعاون کے مختلف شعبوں میں نمایاں پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے۔
انہوں نے مونٹینیگرو کی قیادت اور عوام کے لیے مزید ترقی اور خوشحالی کی نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید اس سے قبل اپنے ورکنگ وزٹ پر پوڈگوریتسا پہنچے، جہاں مونٹینیگرو کے وزیرِ اعظم نے ان کا خیرمقدم کیا۔
ملاقات میں چیئرمین ایمریٹس ڈرگ اسٹیبلشمنٹ اور وزارتِ خارجہ کے اسسٹنٹ وزیر برائے اقتصادی و تجارتی امور سعید مبارک راشد الہاجری بھی شریک تھے۔ اس کے علاوہ مونٹینیگرو کی حکومت کے متعدد وزرا اور اعلیٰ حکام نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔