متحدہ عرب امارات کی جانب سے چاڈ کو 30 ٹن طبی امداد روانہ

ابوظہبی، 23 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے جمہوریہ چاڈ میں پھیلتی ہوئی ہیضے کی وبا پر قابو پانے کے لیے 30 ٹن طبی سامان اور ایمرجنسی ادویات روانہ کی ہیں۔
یہ اقدام افریقہ بھر میں صحت کے شعبے کی حمایت اور بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کے سلسلے میں یو اے ای کے قائدانہ عالمی انسانی کردار کا حصہ ہے۔
اماراتی امدادی ایجنسی کے چیئرمین ڈاکٹر طارق احمد العامری نے کہا کہ متحدہ عرب امارات، صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی قیادت میں، دنیا بھر میں انسانی صحت سے متعلق چیلنجز کے حل کے لیے اپنا بین الاقوامی انسانی فریضہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان کے مطابق، ملک عالمی اداروں اور متعلقہ تنظیموں کے ساتھ مل کر موزوں حل تلاش کرنے اور عملی اقدامات کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
انہوں نے بتایا کہ عالمی ادارۂ صحت نے حالیہ دنوں میں خبردار کیا ہے کہ دنیا بھر میں ہیضے کی صورتحال بگڑ رہی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال اب تک 31 ممالک میں 3 لاکھ 90 ہزار سے زائد کیسز اور 4,332 اموات ریکارڈ کی گئی ہیں، جن میں جمہوریہ چاڈ بھی شامل ہے۔
ڈاکٹر العامری نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کا یہ فوری انسانی ردعمل اس کے عالمی عزم اور سنجیدہ وابستگی کا مظہر ہے، جس کا مقصد بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے اور بر وقت علاج کی فراہمی کے ذریعے انسانی جانوں کو بچانا ہے۔
انہوں نے مزید وضاحت کی کہ اماراتی امدادی ایجنسی اپنے غیر ملکی امدادی پروگرامز جاری رکھے گی، جن میں انسانی ہنگامی ردعمل، ریلیف پلانز، ابتدائی بحالی اور استحکام کے منصوبے شامل ہیں۔ ان کا مقصد نہ صرف متاثرہ افراد کی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے بلکہ ان برادریوں کی بھی مدد کرنا ہے جو بحران یا مشکلات سے دوچار ہیں۔ یہ تمام اقدامات بین الاقوامی اداروں اور مقامی شراکت داروں کے تعاون سے کیے جائیں گے تاکہ ایک پائیدار اور قابلِ مشاہدہ اثرات مرتب کیے جا سکیں۔