آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت چار مزید امدادی قافلے غزہ میں داخل

ابوظہبی، 23 اگست 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی جانب سے جاری انسانی ہمدردی کی مہم ’’آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت گزشتہ ہفتے چار نئے امدادی قافلے مصر کے راستے رفح بارڈر کراسنگ سے غزہ کی پٹی میں داخل ہوئے۔
ان قافلوں میں 76 ٹرک شامل تھے، جن کے ذریعے 1,419 ٹن امدادی سامان پہنچایا گیا۔ اس سامان میں خوراک، طبی اشیاء، پناہ گاہوں کا سامان اور پانی صاف کرنے کے آلات شامل تھے۔
اماراتی امدادی ٹیم جو العریش میں تعینات ہے، نے امدادی سامان کی لوڈنگ کے تمام مراحل کی نگرانی کی، اس کے بارڈر سے گزرنے کو یقینی بنایا اور پھر اسے غزہ کے اندر ضرورت مند خاندانوں تک پہنچانے کا انتظام کیا۔ ٹیم فیلڈ آپریشنز کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے تاکہ امداد کی تقسیم بروقت اور مؤثر انداز میں ہو سکے۔
رپورٹس کے مطابق جنگ بندی کے آغاز سے اب تک متحدہ عرب امارات نے اپنی انسانی ہمدردی کی سرگرمیوں میں مزید تیزی لائی ہے۔ سرحدی گزرگاہوں کے دوبارہ کھلنے کے بعد سے 325 ٹرک غزہ میں داخل ہو چکے ہیں، جو مجموعی طور پر 6,775 ٹن امدادی سامان فراہم کر چکے ہیں۔
یہ امدادی اقدامات غزہ کے عوام کی مشکلات کم کرنے، سب سے زیادہ متاثرہ طبقات تک سہولتیں پہنچانے اور بنیادی ضروریات کی فراہمی میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔
متحدہ عرب امارات نے ایک بار پھر اپنے اس غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا، ان کی تکالیف کم کرنے کے لیے سرگرم کردار ادا کرے گا اور مشکل حالات میں مکمل یکجہتی کا مظاہرہ کرتا رہے گا۔