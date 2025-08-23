آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت غزہ کے لیے نویں امدادی بحری جہاز کی تیاری

ابوظہبی، 23 اگست، 2025 (وام)--امارات ہلالِ احمر کے چیئرمین اور الظفرہ ریجن میں حکمران کے نمائندے عزت مآب شیخ حمدان بن زاید النہیان کی ہدایات پر غزہ کے متاثرین کے لیے نویں امدادی بحری جہاز کی تیاری جاری ہے۔ یہ جہاز آپریشن 'الفارس الشهم 3' کا حصہ ہے، جس کا مقصد فلسطینی عوام کو فوری انسانی اور ریلیف امداد فراہم کرنا ہے۔
یہ اقدام دراصل متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایات کا تسلسل ہے، جن کی رہنمائی میں آپریشن 'الفارس الشهم 3' کا آغاز کیا گیا تھا تاکہ جاری انسانی بحران میں فلسطینی عوام کی مشکلات کم کی جا سکیں اور بروقت امداد پہنچائی جا سکے۔
نویں بحری جہاز میں تقریباً 7,000 ٹن بنیادی غذائی اجناس لادی جا رہی ہیں، جو آئندہ چند روز میں غزہ کے لیے روانہ ہوں گی۔ یہ امداد غزہ میں بگڑتی ہوئی صورتحال اور بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر ایک فوری انسانی ردعمل کے طور پر فراہم کی جا رہی ہے۔
اب تک اس آپریشن کے تحت آٹھ امدادی جہاز روانہ کیے جا چکے ہیں، جن کے ذریعے ہزاروں ٹن خوراک، طبی سامان اور رہائشی سہولیات پہنچائی گئی ہیں۔ یہ جہاز فضائی اور سمندری راستوں سے قائم کردہ مسلسل امدادی پل کا حصہ ہیں، جو فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مضبوط اور غیر متزلزل یکجہتی کا عملی اظہار ہے۔