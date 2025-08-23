آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت غزہ میں نئی امدادی کھیپ کی آمد، جولائی سے اب تک 697 ٹرک داخل، خوراک، ادویات اور ریلیف سامان فراہم

ابوظہبی، 23 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی جانب سے فلسطینی عوام کی امداد کے لیے جاری آپریشن 'الفارس الشهم 3'کے تحت ایک اور امدادی قافلہ غزہ کی پٹی پہنچ گیا۔
یہ قافلہ خوراک اور ریلیف کے ضروری سامان سے لدا ہوا تھا، تاکہ متاثرہ خاندانوں کی مشکلات کم کی جا سکیں اور انہیں جاری انسانی بحران کے دوران سہارا فراہم کیا جا سکے۔
اماراتی حکام کے مطابق یہ تازہ قافلہ دراصل غزہ کے عوام کی ان فوری ضروریات اور المناک صورتحال کا براہِ راست جواب ہے، جہاں لاکھوں بے گھر اور جنگ سے متاثرہ خاندان خوراک، پانی، ادویات اور بنیادی ضروریات کی شدید کمی کا شکار ہیں۔
اعداد و شمار کے مطابق 28 جولائی سے 23 اگست 2025 کے دوران اب تک 697 امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ ان ٹرکوں میں خوراک، طبی امداد اور خصوصی آلات شامل تھے، جو کہ یو اے ای کے ’لائف لائن پراجیکٹ‘ کا حصہ ہیں، تاکہ ریلیف سرگرمیوں کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔
یہ قافلے متحدہ عرب امارات کے اس عزم کا مظہر ہیں کہ وہ فلسطینی عوام کے ساتھ اپنی انسانی ہمدردی اور عملی یکجہتی کو برقرار رکھے گا۔ امداد کی یہ کوشش نہ صرف متاثرہ خاندانوں کی مشکلات کم کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ غزہ کے باسیوں کی حوصلہ افزائی اور بقاء کے لیے بھی ایک اہم سہارا ثابت ہو رہی ہے۔