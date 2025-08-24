متحدہ عرب امارات–انگولا تعلقات میں نیا سنگِ میل، تجارت، توانائی، صحت اور تعلیم میں تعاون کا فروغ

ابوظہبی، 24 اگست 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کا جمہوریہ انگولا کا سرکاری دورہ دونوں ممالک کے مابین تعلقات میں اہم سنگِ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جو ترقیاتی ترجیحات، اقتصادی تعاون اور باہمی خوشحالی کو نئی جہت دے رہا ہے۔
یہ دوطرفہ تعلقات اس حقیقت کی ترجمانی کرتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات افریقی براعظم کے ساتھ اپنی شراکت داری کو مسلسل وسعت دے رہا ہے، تاکہ افریقہ میں ترقی و خوشحالی کی حمایت کی جا سکے اور مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدید اور تخلیقی حل فراہم کیے جائیں۔
دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کا آغاز 1997 میں ہوا، جس کے بعد سے باقاعدہ سرکاری دوروں اور اعلیٰ سطحی ملاقاتوں نے دوطرفہ تعاون میں مثبت رفتار پیدا کی۔ تعلقات میں قریبی ہم آہنگی اور تمام شعبوں میں مضبوط اشتراک عمل دیکھا گیا ہے۔
تعلقات کو مستحکم بنانے کے لیے کئی اہم معاہدات طے پائے، جن میں آمدنی پر دہری ٹیکس سے بچاؤ اور ٹیکس چوری کی روک تھام کا معاہدہ (8 فروری 2018)، سرمایہ کاری کے تحفظ اور فروغ کا معاہدہ (5 اپریل 2017) اور دوطرفہ فضائی تعاون کا معاہدہ (21 اپریل 2021) قابلِ ذکر ہیں۔
متحدہ عرب امارات نے انگولا میں توانائی، ٹیکنالوجی اور میری ٹائم لاجسٹکس جیسے اہم شعبوں میں نمایاں سرمایہ کاری کی ہے، جبکہ خوراک کے تحفظ اور زراعت جیسے دیگر میدانوں میں بھی توسیع کے مواقع موجود ہیں۔
سال 2024 میں امارات اور انگولا کے درمیان غیر تیل تجارتی حجم 2.2 ارب ڈالر تک پہنچا، جو کہ 2019 کے مقابلے میں 36.3 فیصد اضافہ ہے۔
سال 2021 سے دونوں ممالک کے درمیان معاشی تعلقات میں نئی جہت کا آغاز ہوا، جس میں مصدر اور انگولا کی وزارت توانائی و پانی کے درمیان شمسی توانائی و ذخیرہ کے منصوبوں پر تعاون، ابوظہبی پورٹس اور وزارتِ ٹرانسپورٹ کے مابین لاجسٹکس میں شراکت، جبکہ ایج گروپ اور انگولا حکومت کے مابین دفاعی تعاون کی یادداشت اور پری سائیٹ اور حکومتِ انگولا کے درمیان ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پر مفاہمت جیسے کئی اہم یادداشتوں کا تبادلہ شامل ہے۔
سال 2023 میں ابوظہبی پورٹس گروپ نے انگولا کے ساتھ کئی اہم معاہدے کیے، جن میں ٹرانسپورٹ کی وزارت کے ساتھ فریم ورک معاہدہ برائے میری ٹائم سروسز و انفراسٹرکچر اور یونیکارگاس (ریاستی لاجسٹک کمپنی) کے ساتھ مشترکہ منصوبہ برائے لوئنڈا بندرگاہ شامل ہیں۔
اس کے علاوہ، ابوظہبی ایکسپورٹس آفس (ADEX) نے 445 ملین درہم مالیت کے دو مالیاتی معاہدے کیے، جن کا مقصد ڈیٹا سینٹرز، کلاؤڈ کمپیوٹنگ پلیٹ فارم اور ماحول دوست اسٹریٹ لائٹنگ کی تنصیب ہے۔
ایج گروپ نے 1 ارب یورو مالیت کا معاہدہ بھی کیا ہے، جس کے تحت ابوظہبی شپ بلڈنگ (ADSB) انگولا کی بحریہ کے لیے جدید فریگیٹ جہاز تیار کرے گا۔
دبئی انویسٹمنٹس اور E20 انویسٹمنٹ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے، جس کے تحت 3,750 ہیکٹر زرعی اراضی کی ترقی عمل میں لائی جائے گی۔
ابوظہبی سسٹین ایبلٹی ویک 2023 کے دوران مصدر اور انگولا کی وزارت توانائی و پانی نے 2 گیگاواٹ قابلِ تجدید توانائی منصوبوں پر معاہدہ کیا۔
سال 2024 میں ابوظہبی پورٹس گروپ نے لوئنڈا بندرگاہ کے لیے 20 سالہ رعایتی معاہدہ طے کیا، جس میں 251 ملین ڈالر کی ابتدائی سرمایہ کاری کے ساتھ جدید سہولیات کی فراہمی شامل ہے۔
ان اقتصادی اقدامات کے ساتھ ساتھ، متحدہ عرب امارات نے صحت، تعلیم اور ڈیجیٹل ترقی کے شعبوں میں بھی نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ جنوری میں 25 ایمبولینس گاڑیاں اور طبی سامان انگولا بھیجا گیا، جو کہ 220 ملین ڈالر کے افریقہ ہیلتھ کیئر انیشی ایٹو کا حصہ تھا۔
ڈی پی ورلڈ فاؤنڈیشن نے اسکولز کی مرمت، نئی لائبریری کی تعمیر اور تعلیمی سامان کی تقسیم کا منصوبہ مکمل کیا، جبکہ محمد بن راشد المکتوم گلوبل انیشیٹیوز کے تحت چلنے والے "دی ڈیجیٹل اسکول" نے دیہی علاقوں کے بچوں کے لیے ڈیجیٹل تعلیم کی فراہمی کا آغاز کیا۔