'ایف ون ایچ 2 او' ورلڈ چیمپیئن شپ: انڈونیشیا کی ٹوبہ جھیل پر شارجہ ٹیم کی شاندار فتح

ٹوبا، انڈونیشیا، 24 اگست 2025 (وام)--انڈونیشیا کی جھیل ٹوبا پر منعقدہ ‘ایف ون ایچ 2 او’ ورلڈ چیمپیئن شپ کے افتتاحی مرحلے میں شارجہ ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فتح حاصل کی اور عالمی سطح پر اپنی برتری کا بھرپور اعلان کیا ہے۔
یہ مسلسل دوسرا سال ہے کہ شارجہ ٹیم نے فتح کا اسکرپٹ دوبارہ لکھا ہے، اور ایک مرتبہ پھر عالمی منظرنامے پر اماراتی پرچم لہرا دیا ہے۔
بوٹ نمبر 17، جو روزی وائیٹ کی قیادت میں دوڑا، نے مرکزی ریس میں مکمل غلبہ قائم کرتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ان کی یہ جیت نہ صرف گزشتہ سال کی کامیابی کا تسلسل ہے بلکہ انہیں چیمپیئن شپ کے سرفہرست ڈرائیورز میں شامل کر چکی ہے۔
دبئی کی وکٹری ٹیم نے بھی اماراتی بالادستی کو مزید مستحکم کیا، جہاں بوٹ نمبر 3 پر ایلک ویکسٹرم نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ برطانیہ کے بین جیلف نے بوٹ نمبر 9 پر تیسری پوزیشن اپنے نام کی۔
شارجہ کی دوسری انٹری، یعنی بوٹ نمبر 18 جسے اسٹیفن آرنڈ چلا رہے تھے، نے چوتھی پوزیشن حاصل کر کے ٹیم کی مجموعی کارکردگی میں مزید چار چاند لگا دیے، اور یہ ثابت کیا کہ اماراتی ٹیمیں نہ صرف آگے بڑھ رہی ہیں بلکہ گہرائی اور صلاحیت کے اعتبار سے بھی برتر ہیں۔
ابوظہبی ٹیم کی جانب سے بوٹ نمبر 5، جسے منصور المنصوری چلا رہے تھے، نے بارہویں پوزیشن حاصل کی، جبکہ بوٹ نمبر 6، جسے ایرک اسٹارک چلا رہے تھے، فرانسیسی ڈرائیور پیٹر مورین سے تصادم کے باعث افتتاحی لپ میں ہی ریٹائر ہو گیا۔
اس دوہری کامیابی کے بعد، روزی وائیٹ نے کل کے اسپرنٹ ریس میں دوسری پوزیشن اور آج کی بڑی جیت کے ساتھ مجموعی 29 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں، اور 2025 کے سیزن کے آغاز پر ہی شارجہ ٹیم کو سرفہرست مقام دلوایا ہے۔