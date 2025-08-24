یو اے ای کی جانب سے آپریشن 'برڈس آف گوڈنس' کے تحت غزہ میں امدادی سامان کی 79ویں فضائی ترسیل مکمل

ابوظہبی، 24 اگست 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی جانب سے فلسطینی عوام کے لیے انسانی امداد کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، جس کے مطابق آج 'برڈس آف گوڈنس' آپریشن کے تحت 79ویں فضائی امدادی کھیپ کامیابی سے غزہ میں گرائی گئی۔
یہ آپریشن اردن کی ہاشمی مملکت کے تعاون سے اور جرمنی و انڈونیشیا کی شراکت سے جاری ہے، جس کا مقصد غزہ کے محصور اور متاثرہ عوام تک فوری اور ضروری امداد کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔
تازہ فضائی ترسیل میں کھانے اور مشروبات پر مشتمل امدادی پیکجز شامل تھے، جنہیں اماراتی فلاحی اداروں اور خیراتی تنظیموں کی معاونت سے تیار کیا گیا تھا۔ یہ سامان غزہ میں موجود انسانی بحران کے تناظر میں عوام کی فوری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔
یو اے ای حکام کے مطابق اب تک اس آپریشن کے ذریعے 4,052 ٹن سے زائد خوراک و امدادی سامان غزہ بھجوایا جا چکا ہے، جو ملک کی فلسطینی عوام کے ساتھ دیرینہ یکجہتی اور عملی حمایت کا مظہر ہے۔
انسانی ہمدردی پر مبنی ان اقدامات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ متحدہ عرب امارات نہ صرف خطے میں بلکہ عالمی سطح پر انسانی امداد کے میدان میں پیش پیش ہے۔ ملک کی جانب سے بین الاقوامی تعاون، علاقائی ہم آہنگی اور امداد کی ثقافت کو فروغ دینے کی پالیسی متاثرین کے مصائب کم کرنے کی عملی کوششوں کا حصہ ہے۔