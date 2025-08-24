امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان کا انگولا پہنچنے پر پرتپاک استقبال

لوانڈا، 24 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان آج جمہوریہ انگولا کے سرکاری دورے پر لوانڈا پہنچ گئے، جہاں ان کا پرتپاک خیرمقدم کیا گیا۔
امارات کے صدر کے ہمراہ اعلیٰ سطحی وفد بھی موجود ہے، جس میں نمایاں شخصیات شامل ہیں۔
نائب وزیر اعظم و وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل شیخ سیف بن زاید النہیان، صدارتی کورٹ برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، اور صدرِ امارات کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان شامل ہیں۔ اسی طرح سیکرٹری جنرل سپریم کونسل برائے قومی سلامتی علی بن حماد الشامسی، وزیر صحت و روک تھام عبدالرحمن بن محمد بن ناصر العویس، اور وزیر توانائی و انفراسٹرکچر سہیل بن محمد المزروعی بھی وفد کا حصہ ہیں۔
مزید برآں، وزیر کھیل ڈاکٹر احمد بلیحول الفلاسی، وزیر مملکت برائے غیر ملکی تجارت ڈاکٹر تھانی بن احمد الزیودی، وزیر معیشت و سیاحت عبداللہ بن طوق المری، اور وزیر ثقافت شیخ سالم بن خالد القاسمی بھی اس وفد میں شامل ہیں۔ ان کے ساتھ وزیر سرمایہ کاری محمد حسن السویدی، وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی ڈاکٹر آمنہ بنت عبداللہ الضحاک الشامسی، اور وزیر مملکت شیخ شخبوط بن نہیان النہیان شریک ہیں۔
اسی طرح، صدر کے مشیر برائے اسٹریٹجک ریسرچ و ایڈوانس ٹیکنالوجی امور فیصل عبدالعزیز البناعی، چیئرمین صدارتی دفتر برائے اسٹریٹجک امور و چیئرمین ابوظہبی ایگزیکٹو آفس ڈاکٹر احمد مبارک علی المزروعی، اور گورنر مرکزی بینک آف یو اے ای خالد محمد بالاما بھی وفد میں شامل ہیں۔
وفد کے دیگر ارکان میں چیئرمین یو اے ای اکاؤنٹیبلیٹی اتھارٹی حمید عبید ابو شباس اور اماراتی سفیر برائے انگولا سالم علی خمیس عبید الشامسی شامل ہیں، جبکہ کئی دیگر سینئر حکام بھی اس وفد کا حصہ ہیں۔