اماراتی حکمرانوں کا امیرِ کویت سے اظہارِ تعزیت، شیخہ سعود عبداللہ الصباح کے انتقال پر افسوس

ابوظہبی، 24 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی سپریم کونسل کے اراکین اور امارات کے حکمرانوں نے امیرِ کویت شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح سے شیخہ سعود عبداللہ الاحمد الصباح کے انتقال پر دلی افسوس اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔
تعزیتی پیغامات شارجہ کے حکمران ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی، عجمان کے شیخ حمید بن راشد النعیمی، فجیرہ کے شیخ حمد بن محمد الشرقی، ام القیوین کے شیخ سعود بن راشد المعلا، اور رأس الخیمہ کے شیخ سعود بن صقر القاسمی کی جانب سے ارسال کیے گئے۔
رپورٹس کے مطابق امارات کے ولی عہدوں اور نائب حکمرانوں کی جانب سے بھی امیرِ کویت کے نام تعزیتی پیغامات بھیجے گئے ہیں۔