غزہ پر اسرائیلی بمباری جاری، مزید 64 فلسطینی شہید، قحط سے ایک اور بچہ جان کی بازی ہار گیا

غزہ، 24 اگست، 2025 (وام)--غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کی تازہ کارروائیوں کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 64 فلسطینی شہید اور 278 افراد زخمی ہو گئے۔
فلسطینی محکمہ صحت کے ذرائع کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہدا کی مجموعی تعداد 62,686 تک جا پہنچی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 157,951 ہو گئی ہے۔
محصور شہر میں 18 مارچ 2025 سے اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق 10,842 فلسطینی شہید اور 45,910 زخمی ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔
محکمہ صحت نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ روز انسانی امداد حاصل کرنے کی کوشش کرنے والوں پر کی گئی اسرائیلی کارروائیوں میں 19 افراد شہید جبکہ 123 زخمی ہو گئے۔ اس طرح امداد لینے کے دوران جاں بحق ہونے والوں کی کل تعداد 2,095 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی مجموعی گنتی 15,431 سے تجاوز کر چکی ہے۔
ادھر قحط اور غذائی قلت کے باعث ایک اور بچے سمیت آٹھ فلسطینی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دم توڑ گئے، جس کے بعد اسبابِ قحط سے شہادتوں کی مجموعی تعداد 289 ہو گئی ہے۔ ان میں 115 معصوم بچے بھی شامل ہیں، جنہیں طبی سہولتیں میسر نہ آ سکیں۔