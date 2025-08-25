ٹرینڈز ریسرچ اینڈ ایڈوائزری کی ماسکو میں "گریٹر یوریشین پارٹنرشپ" فورم میں شرکت، 55 ممالک کے 130 ماہرین شریک

ابوظہبی، 25 اگست، 2025 (وام)--ٹرینڈز ریسرچ اینڈ ایڈوائزری نے اپنے روسی دفتر کے ذریعے ماسکو میں منعقدہ فورم "گریٹر یوریشین پارٹنرشپ: ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی" میں شرکت کی۔ یہ پروگرام انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار یوریشین کوآپریشن (IOEC) کے زیر اہتمام منعقد ہوا۔
فورم میں 55 ممالک سے تعلق رکھنے والے 130 سے زائد علمی و تحقیقی ماہرین نے شرکت کی، جن میں روس کے نائب وزیرِ خارجہ پانکن الیگزاندر بھی شامل تھے۔
افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ٹرینڈز ریسرچ اینڈ ایڈوائزری کے سی ای او ڈاکٹر محمد العلی نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ تھِنک ٹینکس گریٹر یوریشین پارٹنرشپ کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان کے مطابق تحقیقی ادارے محض تجزیہ یا رپورٹنگ تک محدود نہیں رہے بلکہ وہ اب مستقبل کی سمت متعین کرنے اور سرحدوں سے ماورا اسٹریٹجک شراکت داری کے قیام میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔
ڈاکٹر العلی نے وضاحت کی کہ بدلتے ہوئے عالمی حالات میں تھنک ٹینکس کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ یہ ادارے اب صرف تحقیقاتی پلیٹ فارمز نہیں بلکہ حکومتوں، کاروباری حلقوں اور علمی اداروں کے درمیان اسٹریٹجک پُل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ مراکز ہیں جہاں نظریات اور تجربات تخلیقی مکالمے کی صورت اختیار کرتے ہیں اور عملی پالیسیوں میں ڈھل جاتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ٹرینڈز اپنے کردار کو ایک ایسے علمی و تحقیقی پلیٹ فارم کے طور پر مستحکم بنانے کا خواہاں ہے جو علم کے تبادلے، اعتماد سازی اور پالیسی سازی میں مددگار ثابت ہو۔ اس مقصد کے لیے ادارہ شواہد پر مبنی تجزیات، سائنسی بنیادوں پر مبنی طریقہ کار اور درست اعداد و شمار فراہم کر رہا ہے۔